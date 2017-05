Perfekter Start ins LaufWunder 2017 in Rottenmann!

11.05.2017, 11:09 Uhr

Bei strahlendem Sonnenschein und perfekten Lauftemperaturen starteten am 10. Mai 129 LäuferInnen - vom städtischen Kindergarten und vom Kindergarten des LKH, von der Volksschule und der Lehranstalt für Sozialberufe und auch einige Lehrerinnen und Lehrer - Laufen für die gute Sache!

Und gleich beim ersten steirischen LaufWunder im Jahr 2017 zeigte sich, was das Besondere am youngCaritas LaufWunder ist. Egal, welches Alter, egal welche Schulstufe, ALLE hatten Spaß, Runde für Runde zu laufen und damit Gutes zu tun!Damit das LaufWunder auch zu einem richtigen Fest wurde, sorgten die SchülerInnen des Organisationsteams der Lehranstalt für Sozialberufe Rottenmann für das leibliche Wohl der LäuferInnen. So wurden Würstel, Gebäck und Getränke über Sponsoren organisiert, Muffins selbstgebacken (!), Obst besorgt und an die TeilnehmerInnen verteilt – zu den Sponsoren zählen die Firma Spar, die Städtischen Betriebe Rottenmann, und viele andere, die selbstlos helfen wollten!Mit dieser Kombination aus Spaß, guter Verpflegung, schönem Wetter und dem Willen, sich sozial zu engagieren, lassen sich daher auch die 614,4 km, die an diesem Vormittag am Sportplatz von Rottenmann erlaufen wurden, einfach erklären. Unterstützt werden mit dem LaufWunder in Rottenmann steirische Jugendliche von Jugendstreetwork, vom "Schlupfhaus" in Graz sowie Waisenkinder in Burundi!Wir sagen DANKE an das tolle Organisationsteam, an alle SpenderInnen und natürlich ganz speziell an die LäuferInnen!