NMS Weißenbach gewinnt 1. Preis beim "Boys Day"

30.04.2017, 07:00 Uhr

Schüler der NMS Weißenbach an der Enns nahmen erfolgreich am steirischen "Boys Day" teil.

Das Berufswahlspektrum junger Männer soll weiter ausgebaut werden. Denn pflegerische, erzieherische und soziale Berufe stellen zukunftssichere Job-Optionen dar und viele Männer verfügen über die notwendigen Kompetenzen dazu. Was fehlt, ist das notwendige Umdenken in den Köpfen. Junge Männer im Alter zwischen 12 und 14 konnten im Rahmen von Exkursionen in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Street-Work oder Behinderteneinrichtungen bislang typisch „weibliche“ Berufswelten kennen lernen.„Für 723 Burschen von 44 Schulen aus allen Regionen des Landes stand vergangenen Herbst die Teilnahme am "Boys Day" am Stundenplan“, so Wolfgang Obendrauf, Boys-Day-Regionalverantwortlicher Steiermark.

Acht Schüler der NMS Weißenbach an der Enns nahmen ebenfalls am "Boys Day" teil. Drei von ihnen besuchten das Seniorenzentrum in Landl, vier die Kindergärten in St. Gallen und Altenmarkt, ein Schüler das Betreuungsheim Rottensteiner in Hall.„Durch den 'Boys Day' haben wir gelernt, dass größtenteils Frauen im Sozialbereich arbeiten, aber auch Männer in 'Frauenberufen' arbeiten können“, meinen Leon, Niklas, Dan und Elias, Schüler der dritten Klasse der NMS Weißenbach an der Enns.Die betreuende Lehrperson, Carina Plettenbacher, berichtet von „positiven Rückmeldungen der Einrichtungen, die sich alle sehr über die männliche Unterstützung gefreut haben. So auch Ingrid Lorbek, Pflegedienstleiterin im Volkshilfe Seniorenzentrum Landl, die sich für eine höhere Männerquote in Pflegeberufen einsetzt und sich voll des Lobes über den Einsatz der Buben am Aktionstag äußert.Schüler wurden eingeladen, sich mit der Zukunft der Altenpflege zu beschäftigen. Die Fragestellungen dazu lauteten: „Wie müsste ein Pflegewohnhaus im Jahr 2040 aussehen, um ein lebenswerter Ort für die Bewohner sowie für das Pflegepersonal zu sein? Und: „Was spricht dafür, als Mann im Pflegeberuf zu arbeiten?“ Kreativität und inhaltliches Engagement der Burschen waren jedenfalls angesagt. Eine Jury aus Experten der Bereiche Pflege und Burschenarbeit kürte den Beitrag der dritten Klasse der NMS Weißenbach an der Enns zur Nummer eins.Denn der Beitrag zeigt eine Vielzahl an Themen, wie ein mobiles Pflegeheim, den sinnvollen Einsatz von Pflegerobotern, den menschlichen Umgang mit den Insassen und die Arbeit von männlichen Pflegern. Die jungen Männer erhielten nun für den Sieg 1.000 Euro für die Klassenkassa.