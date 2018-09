ÖAV Stainach hält Wegenetz instand

19.09.2018, 15:54 Uhr

Eine der wichtigen Aufgaben des Alpenvereines ist es, die Wege und Markierungen in Ordnung zu halten. Die Sektion Stainach ist für ein Wegenetz von 156 Kilometer verantwortlich.

Zahlreiche Arbeitseinsätze

Im heurigen Jahr musste die „Himmelsleiter“ zwischen Pürgg und Wörschachwald mit erheblichem Aufwand erneuert werden. Hierzu waren zwei fünf Meter lange Pfosten – jeder über 100 Kilogramm schwer – mehrere hundert Meter über einen steilen, schmalen Steig mittels Tragegurt und Sappeleinsatz zu transportieren, bevor die vorbereiteten Lärchenstufen angebracht und wieder dingfest gemacht werden konnten.Beim Weitwanderweg 09 nach Stainach wurde die kleine Brücke über den Bach beim Spechtensee mit Lärchenbrettern erneuert und weiters waren durch Holzschlägerungen neue Markierungen hinauf zum Sinierboden erforderlich.Durch die große Schneemenge im vergangenen Winter wurden die Wegweiser-Tafeln am Weg von der Stoiring auf das Feldl so stark beschädigt, dass diese komplett ausgetauscht werden mussten und eine neue Markierung notwendig wurde.Nach Rücksprache mit den jeweiligen Grundbesitzern mussten am Gwendlsteinweg, Sinierweg und am Leistenweg viele große Bäume durchgeschnitten und entfernt werden.