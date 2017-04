Schladming kickt Murau aus Titelrennen

23.04.2017, 18:54 Uhr

Alle Spiele und alle Tore aus Landesliga, Oberliga Nord, Unterliga Nord A, Gebietsliga Enns und 1. Klasse Enns auf einem Blick.

Tore: Domenic Knefz (2, 1 Elfmeter).Nach einer ereignislosen ersten Spielhälfte heimste die Unger-Elf nach der Pause den lang ersehnten Heimsieg im Liezener ABM-Stadion ein. Doppelter Torschütze war Domenic Knefz, der in der 66. Minute per Handselfmeter auf 1:0 stellte und in der 82. Minute zur Entscheidung traf.Tore: Marijan Blazevic (2), Egzon Rexhepi; Christian Ritzmaier.

Die Paltentaler bleiben das beste Frühjahrsteam der Liga, daran konnten auch die bislang starken Judenburger nichts ändern. Die Knapp-Elf war von Beginn an überlegen und ging vor der Pause durch Egzon Rexhepi in Führung. In Hälfte zwei vergab Marijan Blazevic erst aus aussichtsreicher Position, ehe die Gäste nach einem Missverständnis in der SVR-Defensive zum Ausgleich kamen. Danach aber hatte Blazevic seinen großen Auftritt und schoss sein Team mit zwei Treffern zum verdienten Sieg.Tore: Armin Masovic, Marco Pigneter, Drazan Sekic, Lukas Luschnik.Während der SVR das stärkste Team der Rückrunde ist, fiel der ATV in dieser letztlich wertlosen Statistik nach der Pleite bei Titelkandidat Trofaiach auf den letzten Rang zurück. Bereits nach fünf Minuten gingen die Gastgeber in Führung. Danach hielten die Ennstaler gut mit und hatten sogar einige gute Möglichkeiten. Die Treffer gelangen aber nur auf Seiten der Trofaiacher.Tor: Rene Zisser.Ein echtes Abstiegsduell gab es beim Spiel Letzer gegen den ASV. Leider konnten die Mitterndorfer ihre Überlegenheit nicht nutzen. Den Fohnsdorfern hingegen reichte eine echte Chance zum Sieg. Bitter für der ASV, der nun wieder voll im Abstiegskampf steckt.Tor: Philip Bacher.Drei wichtige Punkte für die stark abstiegsgefährdeten Schladminger! Der Goldtreffer gelang dem erst 17-jährigen Philip Bacher per Freistoß in der 20. Minute. Murau drängte speziell nach der Pause zwar auf den Ausgleich, letztlich waren die Schladming dem 2:0 aber sogar näher und beendeten damit wohl die letzten kleinen Titelhoffnungen der Gäste.Tor: Kristian Blazevic.Minimalistisch waren die Stainacher an diesem Wochenende bei Nachzügler Wartberg unterwegs. Doch ein Tor von Kristian Blazevic in der 31. Minute reichte am Ende für den knappen Sieg. Um den spannenden Paarlauf an der Tabellenspitze weiterzuführen kam auch Tabellenführer Pernegg über ein 1:0 gegen Mürzzuschlag nicht hinaus. Es bleibt vorne also alles beim alten.Tore: Florian Ebner (2), Manuel Ebner; Manuel Scharfetter, Christoph Schwab.Weiterhin nicht ganz nach Wunsch läuft es für die im Herbst so starken Gröbminger. Beim bisherigen Tabellenvorletzten Stanz kam die Aigner-Elf früh in Rückstand (5. Minute), holte zwei Mal einen Rückstand auf, vergab in der Schlussphase sogar einen Elfmeter und musste daher ohne Punkt nach Hause fahren.Tore: Robert Riesenhuber (Elfmeter), Ralf Matlschweiger, Reinhard Scherz.Von der ersten Minute an dominierte Lassing die Gegner aus dem Mürztal. Nach einem Foul an Andre Grill verwandelte Robert Riesenhuber in der 16. Minute den Foulelfer zur Führung. Gleich nach Wiederbeginn erhöhte Ralf Matlschweiger auf 2:0 und Reinhold Scherz traf in der Nachspielzeit zum 3:0. Nur der starke Gäste-Keeper Bencek war Schuld daran, dass der Sieg am Ende nicht noch viel höher ausgefallen ist.Tore: Daniel Buchner (3).Klar überlegen war auch der FCA im Derby gegen Schlusslicht St. Gallen. Aussee-Stürmer Daniel Buchner sorgte mit drei Treffern für einen deutlichen Sieg. Zudem verzeichnete die Kopf-Elf mehrere Stangen- und Lattentreffer. Für St. Gallen wird es nun ganz eng im Tabellenkeller, der FC Ausseerland konnte sich mit dem zweiten Sieg in Folge wieder in die obere Tabellenhälfte schießen.Tore: Thomas Reif, Patrick Lep, Philipp Danner.Einen doch etwas überraschenden Sieg der Gäste gab es im zweiten Bezirksderby der Runde. Thomas Reif brachte Admont in der 31. Minute in Führung. Das 0:2 steuerte Patrick Lep in der 61. Minute bei. Den Schlusspunkt im fair geführten Derby mit nur einer gelben Karte setzte Philipp Danner mit dem 0:3 in der 75. Minute. Wichtige Punkte für den Aufsteiger im Abstiegskampf.Tore: Manuel Eingang, Marc Hollinger, David Zrno, Viktor Jurik.Nächster Erfolg für die im Frühjahr noch ohne Punkteverlust agierenden Liezener. Wie bereits im Hinspiel im Herbst war der WSV auch daheim gegen Landl klar überlegen.Tore: Karl Mehrl; Hannes Walcher, Andreas Burgsteiner, Christoph Trinker.Schon nach fünf Minuten gingen die favorisierten Gäste in Führung. Danach hatte die Burgsteiner-Elf das Spiel stets in der Hand, auch wenn die Gastgeber fallweise sehr gut mithalten konnten.Tore: Aleksander Stoch (2, 1 Elfmeter); Stefan Hintsteiner (2), Julian Schröttl.Starke kämpferische Leistung der Paltentaler, die zwei Mal eine Führung wieder hergeben mussten. Am Ende traf aber Julian Schöttl drei Minuten vor Spielende zum entscheidenden 2:3.Tore: Rade Panic, Hilmar Flammer, Thomas Bachler (Eigentor); Gerold Fischbacher, Thomas Gründbichler.Öblarn führte in der 78. Minute bereits mit 3:0. Dann aber spielten die Gäste große auf und machten das Spiel noch einmal spannend. Für Punkte reichte es aber nicht mehr.St. Martin zog dem Tabellenführer und Winterkönig Gaishorn mit einer starken Defensivleistung den Zahn der Überlegenheit. Am Ende musste die Lienbacher-Elf wichtige Punkte im Titelkampf liegen lassen, denn die Konkurrenz rückte wieder näher.Tore: Florian Lödl, David Gassner, Thomas Lemmerer; Darko Kozul (2).Mit einer beherzten Leistung überholte Wörschach die Gäste in der Tabelle und schob sich wieder in die Top 3 der Liga vor.Tore: Mirko Blazevic, Juro Bilobrk, Simon Bindlechner; Christian Frosch, Rene Gratz.Spannendes Kellerderby, bei dem Stainach-Grimming II immer die Nase vorn hatte, auch wenn die Gäste nach der roten Karte gegen Stainach-Keeper David Haigl (Notbremse) in der 71. Minute noch einmal gegen die Niederlage anliefen.