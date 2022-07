Am 22. Juli startet die Fußball-Saison 2022/23 in der 2. Liga. Bereits eine Woche davor, am 15. Juli, steigt die erste Runde des ÖFB-Cups.

KAPFENBERG. Mit Matthias Puschl (bis 2024), Christoph Pichorner und Patrick Krenn (beide bis 2023) haben drei wichtige Leistungsträger ihre Verträge beim Kapfenberger SV 1919 verlängert. „Ich bin sehr glücklich, dass wir diese drei Leistungsträger halten konnten. Alle drei sind neben Kapitän Mario Grgic wesentliche Stützen unserer jungen Mannschaft und stecken all ihr Herzblut in den Verein. Genau solche Spieler brauchen wir und daher bin ich auch stolz, dass wir unseren gemeinsamen Weg fortsetzen“, sagte KSV-Cheftrainer Vlado Petrovic bei der Vertragsunterzeichnung.

Matthias Puschl bleibt den Falken nicht nur als Spieler erhalten, der 26-jährige Angreifer wird weiterhin auch als Akademie-Trainer und als Co-Trainer bei Rapid Kapfenberg fungieren.

Das Testspiel gegen den ungarischen Zweitligisten Haladas Szombathely musste beim Spielstand von 1:1 wegen einer schweren Verletzung eines Haladas-Spielers in der 60. Minute abgebrochen werden. Der nächste Test und gleichzeitig die Generalprobe für das Cup-Duell gegen den SV Dellach/Gail steigt am Freitag um 19 Uhr im Franz-Fekete-Stadion. Gegner ist Regionalligist Traiskirchen.

