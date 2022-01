Beim internationalen Kurzturnier in Koper (Slowenien) belegten Kapfenbergs Fußballer den dritten Platz. Nach der 0:2-Auftaktniederlage gegen Gastgeber Koper besiegten die Falken im Spiel um Platz drei den aktuellen Tabellenführer der slowenischen 2. Liga, ND Gorica, durch einen Doppelpack von Matthias Puschl mit 2:1.

Nach seinem Kreuzbandriss im vergangenen Juli steht KSV-Flügelspieler Martin Gschiel nach langer Reha-Phase wieder im Mannschaftstraining. Zudem wurde der Vertrag des 19-jährigen Eigenbauspielers, der bereits 27 Spiele in der 2. Liga bestritten hat, bis Sommer 2023 (plus Option auf ein weiteres Jahr) verlängert.

„Ich bin sehr glücklich und dankbar, dass der Verein meinen Vertrag trotz Verletzung verlängert hat und auch in Zukunft auf mich setzt. Ich bin Kapfenberger und sehr stolz noch länger das Falken-Trikot tragen zu dürfen“, sagte Gschiel. Am Donnerstag (18 Uhr) wird auswärts gegen Deutschlandsberg getestet.