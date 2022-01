Eliteliga:

Bulls Weiz - LE KAIF Kings 4:3 (1:1, 3:1, 0:1). Tore: Gschiel, Natter (je 2) bzw. Reisinger, Pollross, Koller. Nach zwei Siegen in Serie fuhren die Kings voll motiviert, aber ersatzgeschwächt nach Weiz. Acht Minuten brauchten die Leobener, um in Führung zu gehen, Robert Koller traf zum 0:1. Ab dem zweiten Abschnitt drehten die Weizer das Spiel und führten bis knapp vor Spielende mit 4:2. Hektisch wurden die letzten Sekunden, Julian Reisinger stellte auf 4:3, doch der Ausgleich wollte nicht mehr gelingen.

SPG Frohnleiten/Peggau - Rattlesnakes 4:3 n. P. (2:2, 1:1, 0:0). Tore: Jantscher (3), Petelin (Pen.) bzw. Lennkh, Kohl. Philipp Jantscher (drei Tore) und Luka Petelin mit dem entscheidenden Penalty waren die Helden beim 4:3-Heimsieg über den Tabellenführer aus Hart.

Unterliga-HF:

EV Murtal Lions II - IPR Langenwang 5:4 (0:2, 1:1, 3:1). Tore: Popatnig (2/1 Pen.), Stolz, Gappmaier, Ramskogler bzw. S. Milchrahm, Trost, Czelecz, Gastgeber. 2:0, 3:1 und 4:3 führten die Rangers zwischenzeitlich im ersten Halbfinal-Spiel in Zeltweg. 19 Sekunden vor dem Spielende gelang den Lions II durch Raffael Ramskogler doch noch der Ausgleich und im Penaltyschiessen war Christian Popatnig der Matchwinner zugunsten der Zeltweger. Am Samstag (19 Uhr) erfolgt das Retourspiel in Langenwang.

Bezirksliga:

Bergerbauer Warriors - St. Peterer Haie 8:1 (2:0, 1:1, 5:0). Tore: S. Meister (3), Reiß (2), O. Meister, Kohlhuber, Neri bzw. Lerchbacher. Lange wehrten sich die Haie, aber im letzten Drittel wurden ihnen dennoch gehörig die Zähne gezogen - Endstand 8:1.

Gebietsliga:

EC Mozart Hornets - EC Black Eagles 5:3 (2:0, 2:1, 1:2). Tore: S. Meister (2), Zach, Stradner, Buchrieser bzw. Nouza. Mit dem 5:3-Erfolg im Derby über die Adler übernehmen die Hornets die Tabellenführung der Gebietsliga.

IP Bruck - Black Eagles 4:3 n. P. (2:1, 0:2, 1:0). Tore: Wuthe (2/1 Pen.), Löschnigg, Prügger bzw. Hribernik, Nouza, Diepold.