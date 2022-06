Regen, Nebel und Wind machte den Veranstaltern des 34. Veitscher Grenzstaffellauf kurzfristig einen Strich durch die Rechnung, davon hat sich aber niemand aus dem Konzept bringen lassen. Statt 50 Kilometer waren es aber noch immer 42,5 Kilometer und 1400 Höhenmeter die zu bewältigen waren. Den Gesamtsieg über die Marathondistanz mit einer Zeit von 3:15:13 Stunden holte sich der 25-jährige Julius Ott (Team Orthozentrum), der vor kurzem erst beim Schafberglauf einen neuen Rekord aufstellte. Der zweite Platz ging mit 03:14:44 Stunden an den Aflenzer Andreas Rois (LTV Köflach), der in der ersten und dritten Etappe mit dem Sieger mithalten konnte, aber wie die restliche Konkurrenz über die zweite Etappe gegen Ott chancenlos war. Dritter wurde Paul Krondorfer von Alpaka Exklusiv. Extremsportler Franz Preihs wurde 38. und finishte dabei seinen bereits 91 Marathon. Bei den 3er Staffeln holte sich das Team von Elektro Krug Veitsch mit Alexander Stock, Michael Fürstaller und Lucas Vivot den Sieg, gefolgt von Massage und Sport Werner Dietl (Werner Dietl, Florian Zahnschirm, David Edlinger) und Sankt Barbara im Mürztal / HERVIS (Markus Scheikl, Gerd Pichler, Sigi Dissauer). Der Sieg bei den Damen ging an Forstservice Fuchsbichler 1 mit Anke Fraiss, Petra Scheikl, Kathrin Zörweg.