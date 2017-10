Schnäppchen jagen, Suppe löffeln

16.10.2017, 12:26 Uhr

Kindberg: Einkaufsfest und längste Suppenstraße der Hochsteiermark.

Vielfältige Suppenspezialitäten wärmten am Wochenende viele Besucher auf - beim Shopping-erlebnis der besonderen Art in Kindberg. Bereits zum dritten Mal lockten Rabattaktionen und die längste Suppenstraße der Hochsteiermark Hungrige und Schnäppchenjäger ins Mürztal. Im Rahmen des Kindberger Herbsteinkaufsfestes boten die Mitgliedsbetriebe der Werbegemeinschaft den Kunden von Donnerstag bis Samstag minus zehn Prozent sowie Sonderaktionen an.

Herbst ist Suppenzeit

Zusätzlich tischten vierzehn Wirte aus der Region in der Fuzo ihre Suppenkreationen auf – von der Hirschzwiebelsuppe bis zur Zitronengrassuppe. Freitags konnten die Kleinsten Windlichter bemalen oder sich in der Hupfburg austoben. Die "Kiddyband" des MV Allerheiligen-Mürzhofen kümmerte sich im Zelt um die Stimmung. Am Samstag gab es den "Radio Grün Weiß"-Frühschoppen. Der Humorist "Kasimir" brachte die Gäste zum Lachen und für Feierlaune sorgten Marlena Martinelli, Erich und seine Musikanten sowie die Hasenberger Buam.