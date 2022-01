Der Lenker und zwei Beifahrerinnen wurden beim Verkehrsunfall in Schöder teils schwer verletzt. In St. Margarthen verlor ein Autolenker einen Gegenstand.

MURAU/MURTAL. Gegen 10.30 Uhr war am Freitag in Schöder (Murau) ein 78-jähriger Autolenker im steilen Gelände auf einem Gemeindeweg unterwegs. Der Mann fuhr rückwärts in Richtung eines Umkehrplatzes und kam dabei aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Pkw stürzte über einen steilen Abhang, überschlug sich mehrmals und kam etwa 150 Meter weiter auf einer Wiese zum Stillstand.

Drei Verletzte

Die Feuerwehr Schöder musste den schwer verletzten Lenker aus dem Auto befreien, anschließend wurde er vom Roten Kreuz erstversorgt und ins LKH Friesach gebracht. Seine beiden Beifahrerinnen (29 und 36 Jahre alt) konnten sich selbst befreien und wurden laut Angaben der Polizei leicht verletzt. Sie kamen zur Beobachtung ebenfalls ins Krankenhaus.

Gegenstand verloren

Ebenfalls am Freitag hat gegen 19 Uhr ein Autolenker in St. Margarethen (Murtal) einen auf einem Anhänger transportierten Gegenstand verloren, der anschließend auf einen entgegenkommenden Pkw prallte. Die Feuerwehr musste die Trümmerteile entfernen und mit der Polizei die Unfallstelle sichern. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand.