Bund und Land investieren in Erhaltung und Sicherheit der Landesbahnen - ein Teil davon ist für die Murtalbahn vorgesehen.

MURAU/MURTAL. Abseits der Verhandlungen um die langfristige Zukunft der Murtalbahn gab es jetzt einen Teilerfolg. Land Steiermark und Bund haben gemeinsam 30 Millionen Euro im Rahmen des "mittelfristigen Investitions- und Erhaltungsprogramms für Privatbahnen" auf den Weg gebracht.

Notwendige Maßnahmen

Dieses Investitionsvolumen steht den Steiermärkischen Landesbahnen (StLB) nun zur Verfügung und damit werden primär dringend notwendige Erhaltungsarbeiten im Infrastrukturbereich vorgenommen. "Diese Investitionen in die Sicherheit und Modernisierung der Infrastruktur sind notwendig, um den Erfordernissen der klimafreundlichen Mobilität gerecht werden zu können", sagt StLB-Direktor Ronald Kiss.

Erhaltung und Sicherheit

Wieviel Geld vom Paket in die Murtalbahn fließen wird, lässt sich unterdessen noch nicht genau sagen. "Leider ist es aktuell schwer, konkrete Projekte zu nennen und zu terminisieren, da die derzeitige Entwicklung am Rohstoffsektor Verschiebungen oder auch Umplanungen erfordern", heißt es bei den Landesbahnen. Allerdings werden in jedem Fall Maßnahmen zur Erhaltung der Strecke und zur Erhöhung der Sicherheit umgesetzt - etwa Projekte an Eisenbahnkreuzungen, Neulagen von Gleisen und Weichen sowie Maßnahmen zum Hochwasserschutz.

Attraktivierung geplant

Zudem soll es weitere Attraktivierungen für Kunden der Murtalbahn geben: Geplant sind etwa moderne LED-Beleuchtungen an Haltepunkten, die Installation moderner Fahrgastinformationen oder auch die Neuerrichtung ganzer Bahnsteige und deren Nebenanlagen.

