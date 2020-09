Die Feierlichkeiten wurden auf zwei Tage anberaumt, wobei der Hauptakt

am Freitag den 04. 9.2020 über die Bühne ging. Zahlreiche Besucher ließen

sich dies nicht entgehen.

Im Frühjahr 2000 wurde der erste Bauabschnitt - die "Arena West" eröffnet.

Bald danach folgte die Erweiterung zur "Arena Ost". Inzwischen sind auch

südlich einige Geschäfte dazugekommen. Die Arena Fohnsdorf

ist derzeit das zweitgrößte Einkaufscenter der Steiermark. Unter maßgeblichem

Engagement des damaligen Bürgermeisters Johann Straner war es für Fohnsdorf

ein wichtiger Schritt, um Arbeitsplätze und Kaufkraft in der ehemaligen

Bergbaugemeinde zu erhalten. Der Branchenmix mit idealen Parkplätzen

wurde von der Bevölkerung gut angenommen. Die Arena hat bis zum heutigen Tag zu

einem nicht mehr wegzudenkenden Zentrum im Aichfeld entwickelt. Das

20-Jahr-Jubiläum wurde von Arena-General-Manager Werner Gruber, Geschäftsführer Mag. Christian Wernigg und unter Mitwirkung der Bergkapelle Fohnsdorf, des Knappschafts-

vereines Fohnsdorf sowie verschiedener Musikgruppen gefeiert.

Alt-Bürgermeister Johann Straner sowie Murtaler Zeitung Chefredakteur und Geschäftsführer Wolfgang Pfister wurden mit einem Geschenk für ihre Verdienste geehrt.

Nicht zuletzt gab es für Arena-Manager Werner Gruber noch eine Ehrenurkunde, welche von

Bürgermeister Gernot Lobnig mit Dankesworten überreicht wurde.

Die gesamten Feierlichkeiten wurden unter der Moderation von Dir. Rudi Fußi vom

Tourismusverband Fohnsdorf begleitet. Pünktlich um 22 Uhr startete

ein großes Feuerwerk, welches mit einem feurigem Herz am Himmel

begann und dann mit gigantischen Feuerregen die vielen Arena-Besucher

begeisterte.

Dokumentation von Hilde u. Anton Steinwider

04.09.2020 Fohnsdorf