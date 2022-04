Beim vorerst einzigen Auftritt im Murtal haben die Chartstürmer ein neues Album und ihren Sommerhit "Marie" im Gepäck.

SPIELBERG. Die steirische Band Alle Achtung feierte im Sommer 2020 ihren landesweiten Durchbruch mit dem Hit "Marie". Diesen Erfolg durften sie aufgrund der Pandemie nur vor dem Fernseher verfolgen. '"Wir haben unseren Erfolg von der Couch aus miterlebt. Im ersten Jahr konnten wir nur vier Konzerte spielen. Jetzt wollen wir umso mehr zeigen, dass wir auch live eine sehr gute Band sind", sagen Leadsänger Christian Stani und Gitarrist Markus Bieder.

Einziges Murtal-Konzert

Die beiden Musiker waren zuletzt unterwegs, um das neue Album "Liebe & Krawall" zu promoten. Ihre Tour führt jetzt durch ganz Österreich. Einen Stopp legen sie dabei am Freitag, dem 22. April, in der "verrückten Burg" in Spielberg ein. Die Vorfreude auf die Konzerte in der Steiermark ist groß. "Viele Menschen realisieren das vielleicht gar nicht, aber die Steiermark ist eine absolute Musiker-Hochburg".

Zwölf neue Songs

Die zwölf Songs des neuen Albums kommen äußerst unterschiedlich daher und sollten für jeden Geschmack etwas zu bieten haben. "Es ist uns auf jeden Fall ein Anliegen, positive Botschaften zu verbreiten", sagt Stani. Davon kann man sich in Spielberg selbst überzeugen. Beim letzten Auftritt im Murtal, im Oktober 2020 in Judenburg, konnte die Band vollends überzeugen (Bericht). Damals bei einem Sitzplatzkonzert mit Maske. Diesmal gilt in der Burg - laut aktuellem Stand - die 3G-Regel.

