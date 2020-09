Neuwahl beim Bauernbund Ortsgruppe Gaal

Am Sonntag, den 6. Sept. 2020, hat der Bauernbundtag der Ortsgruppe Gaal im GH Kaiser stattgefunden. Zahlreiche Ehrengäste sind der Einladung gefolgt, allen voran EU Abgeordnete Simone Schmiedtbauer, BGM Fledl Friedrich, BR Isabella Kaltenegger, LR Bruno Aschenbrenner, Kammerobmann Leo Mald und Bezirksbäurin Marianne Gruber.

Neuwahlen sind am Programm gestanden. Obfrau ÖR Helene Hausberger gibt nach 26 Jahren im Bauernbundvorstand, davon 16 Jahre an der Spitze als Obfrau, die Führung des Bauernbund Gaal in die Hände des neu gewählten BB-Obmannes Stephan Kahlbacher.

Hierzu ein paar Bilder