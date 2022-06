In den Gemeinden ist einiges los: In Judenburg gibt es jeden Donnerstag Live-Musik am Hauptplatz, in Knittelfeld findet die White Night unter dem Motto "Knittelfeld in Weiß" statt und in Murau findet das Feuerwehrfest statt.

MURTAL. Heute findet in Knittelfeld der lange Einkaufstag mit vielen Schnäppchen statt. Am Freitag folgt die Veranstaltung "Knittelfeld in Weiß" im Kulturhaus. Die Music Nights starten ab 14. Juli jeden Donnerstag. Zudem finden jeden Freitag die "Summer Vibes" am Judenburger Hauptplatz statt. Genussmarkt und Live-Musik inklusive (Bildergalerie).

Im Oberen Murtal "durchdampfen"

Die Modellbahn- und Spielzeugbörse findet am 3. Juli beim Bahnhof Murau von 9 bis 13.30 Uhr statt. Im Anschluss fährt der Dampfzug die Strecke Murau – Stadl an der Mur und zurück. In historischen Waggons geht es somit durchs Obere Murtal, entlang der Mur und durch malerische Gebirgskulissen.

Der Dampfzug fährt wieder vom Bahnhof Murau aus.

150-Jahr-Jubiläum

Im Zuge des 2. Bereichsfeuerwehrtages des Bereichsfeuerwehrverbandes Murau feiert die Stadtfeuerwehr Murau im heurigen Jahr ihr 150-Jahr-Jubiläum. Am Samstag, dem 2. Juli, wartet somit Kinderprogramm (ab 13 Uhr), eine Schauübung (ab 14 Uhr), ein Festakt am Raffaltplatz mit dem Musikverein (17.30 Uhr) und Tanz sowie Unterhaltung (ab 20 Uhr) im Rüsthaus - Schießstand, Schmaraggeln, Festkrugschieben, Nagelstock, Heißer Draht und Glücksrad inklusive.

