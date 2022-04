In der Oberliga Nord ist Judenburg auch nach einer Niederlage auf Titelkurs, darunter geht es in der Unterliga sowie in der Gebietsliga äußerst spannend zu.

MURAU/MURTAL. Bald ist Halbzeit der Halbzeit. 18 Runden sind gespielt und damit ist fast die Hälfte der Frühjahrssaison absolviert. Zeit für eine Zwischenbilanz.

Oberliga Nord

"Unsere Ziele haben sich nicht geändert", schmunzelte Judenburg-Obfrau Birgit Pletz zu Beginn der Rückrunde. Die Judenburger wollen also nach wie vor unbedingt in die Landesliga und sind als Tabellenführer am besten Weg dorthin - auch wenn es am Wochenende eine überraschende Niederlage in Schladming gab. Realistisch gesehen sind die Amateure aus Kapfenberg der einzige echte Gegner im Kampf um die Meisterschaft - diesen haben die Judenburger im direkten Duell aber deutlich abgefertigt.

Harter Kampf

Am anderen Ende der Tabelle müssen sich einige Teams warm anziehen, da heuer gleich drei Absteiger aus der Landesliga in der Oberliga Nord landen dürften. Relativ sicher unterwegs sind derzeit nur Obdach und der ESV Knittelfeld. Die restlichen Teams SVU Murau und SV Unzmarkt müssen zittern, für St. Lorenzen scheint der Zug abgefahren.

Unterliga Nord B

Mehr als spannend geht es im Titelkampf in der Unterliga zu, dort kann noch vieles passieren. Hinauslaufen dürfte es auf einen Vierkampf zwischen Zeltweg, St. Margarethen, St. Peter am Kammersberg und St. Peter-Freienstein, wobei Erstere wohl zu favorisieren sind. Völlig ohne Aufregung verläuft unterdessen der Abstiegskampf. Fohnsdorf scheint dort auf verlorenem Posten und muss sich wohl eher früher als später auf den bitteren Gang in die Gebietsliga einstellen. Zumindest gelang am Wochenende gegen Kobenz der erste Punkt (!) der Saison überhaupt.

Gebietsliga Mur

Weißkirchen und Krakaudorf liefern sich ein gnadenloses Kopf-an-Kopf-Rennen um den Meistertitel. Spannend ist derzeit, ob auch Gaal und der FC Knittelfeld noch in das Titelgeschehen eingreifen können. Dafür müssen beide Teams die Konstanz noch kräftig nach oben schrauben. Oberzeiring ist die negative Überraschung der Saison und hinkt hinterher, nur St. Lambrecht hat noch weniger Punkte.

1. Klasse Mur/Mürz A

In einer vor allem wegen Corona ausgedünnten Liga dürften sich die Favoriten aus Seckau heuer den Titel und damit auch den ersehnten Aufstieg in die Gebietsliga sichern. Viele Zweierteams haben mit Abgängen zu kämpfen - die Hoffnung auf Normalität in der kommenden Saison lebt aber.