02.05.2018, 16:57 Uhr

„Wollen wir noch selbst denken ?“ lautet die Frage, die mit der Bühne Judenburg verbunden ist und seit Sonntag auf dem Judenburger Hauptplatz anzeigt, dass die Diözese Graz-Seckau in diesen Tagen ihren 800jährigen Bestand feiert. Ihre Eröffnung war mit der Durchführung eines großen Radlerfestes verbunden, zu dem die Baubezirksleitung unter Andreas Braun an diesem Tag aufgerufen hatte. - Mehr dazu lesen Sie in der kommenden Murtaler Zeitung.