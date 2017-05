Erfolgreiche Prüfungszeit für Murtaler Feuerwehrsanitäter

14.05.2017, 17:58 Uhr

Perfekte Bedingungen bei der Sanitätsleistungsprüfung des Bereichsfeuerwehrverbandes Judenburg: Dem Sanitätsdienst im Feuerwehrwesen soll auch im Rahmen der Feuerwehrausbildung ein besonderer Stellenwert zuerkannt werden. Nicht immer sind Rettungsorganisationen zur Stelle, wenn in Ernstfällen eine brenzlige Situation eintritt, die professionelle Hilfeleistung erfordert. Die Sanitätsleistungsprüfung sorgt da für Abhilfe: Florianijünger werden in einem eintägigen Kurs auf effektive Hilfeleistung getrimmt. - Mehr dazu lesen Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.