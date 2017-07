Spielberger Musiker feierten ihren 65jährigen Bestand

19.07.2017, 16:26 Uhr

Gewöhnlich treffen sich bei Musikjubiläen die Blaskapellen des Bezirkes, um ihre Aufwartung zu machen. Spielbergs Musiker können auf eine 65jährige Vereinsgeschichte zurückblicken. Dieses Jubiläum war am vergangenen Wochenende Anlaß, die Musikerjugend des Bezirkles Knittelfeld zu einem Stelldichein vor das Musikheim der Stadtgemeinde Spielberg einzuladen, um ihr die Möglichkeit zu bieten, sich vor einem großen Publikum zu präsentieren. Christian Kuchler, Kapellmeister des Musikvereines St.Marein-Feistritz, ist für die Jugendarbeit im Knittelfelder Musikerbezirk verantwortlich. Für ihn war es ein außergewöhnlicher Anlaß, den Taktstock zum Zusammenspiel der jungen Mädchen und Burschen zu erheben, um so zu zeigen, welche Kräfte im blasmusikalischen Nachwuchs stecken. - Mehr dazu lesen Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.