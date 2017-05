Wohlfühltag im Pölser Seniorenzentrum

14.05.2017, 22:53 Uhr

„Das wär eigentlich nicht notwendig, denn wir fühlen uns das ganze Jahr über hier bestens aufgehoben“, meinte eine Bewohnerin des Pölser Seniorenzentrums in der Hammergasse. Das hielt Heimleiterin Sabine Ritzinger mit ihrem Volkshilfe Team aber nicht davon ab, einen „Wohlfühltag“ zu organisieren, der es in sich hatte. „Wir setzen uns gerne für die Anliegen pflegebedürftiger Menschen ein und lassen sie nicht alleine“, so die engagierte Volkshilfe-Chef am vergangenen Donnerstag, der „Frischluft“ in den Alltag der Insassen zauberte. - Mehr dazu in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.