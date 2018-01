18.01.2018, 16:53 Uhr

Am WM-Hang gibt es am Wochenende zwei FIS-Europacuprennen.

Aushängeschilder

OBERWÖLZ. Gleich zwei FIS-Europacuprennen der Snowboarder finden am 20. und 21. Jänner am Lachtal statt. "Wir erwarten uns rund 80 Boarder aus zwölf Nationen", berichtet Geschäftsführer. Ausgetragen wird am Samstag und am Sonntag jeweils ein Parallel-Riesentorlauf am WM-Hang. Das Finale beginnt an beiden Tagen um 12.30 Uhr, die Siegerehrung ist für 14.30 Uhr angesetzt.Aus steirischer Sicht werdenunddie Aushängeschilder beim Heimrennen sein. Aus Italien hat sich unter anderemsowie aus der Schweizundangesagt. Die Läufe starten jeweils um 9.30 Uhr. Am Partnerberg Kreischberg wird es im nächsten Jahr übrigens wieder einen Weltcup geben. Geplant ist ein Slopestyle sowohl für Schi- als auch Snowboard-Freestyler. Der genaue Termin wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.