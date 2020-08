SEMMERING. An der südlichen Grenze Niederösterreichs zur Steiermark liegt in einer Höhe von 985 m ü.A. am Semmering-Pass der zum Bezirk Neunkirchen gehörige Höhenluftkurort Semmering. In den Jahren vor 1854, also vor der Fertigstellung der Semmeringbahn, beschränkte sich der Fremdenverkehr meist auf die Talschaften. Die Gäste logierten im Kurort Reichenau a.d. Rax oder in anderen umliegenden Ortschaften und unternahmen von dort aus Wanderungen ins Gebirge.

Am Semmering war die flache Waldlichtung zwischen Kartner- und Wolfsbergkogel des Bauern Polleros ein vielbesuchter Platz. Auf Anregung des Wiener Künstlers und Naturliebhabers Franz Schönthaler erwarb die Südbahngesellschaft 1881 das Grundstück und ließ darauf das Südbahnhotel errichten. Bei der Eröffnung 1882 wirkte das von Eisenbahningenieuren geplante, im damals einheitlich nüchternen Stil der Südbahngesellschaft errichtete, dreigeschoßige Bauwerk äußerlich sehr schlicht und zeigte kaum dekoratives Beiwerk. Es umfasste 60 Fremdenzimmer, Spiel-, Rauch- und Damensalons sowie ein eigenes k.k. Post- und Telegraphenbüro. Das schmucklose Erscheinungsbild änderte sich erst, als selbstständige, staatlich befugte Architekten beauftragt wurden und das Südbahnhotel in den Jahren 1901 bis 1903 nach den modernsten Richtlinien des internationalen Hotelgeschäfts und im Stil des Späthistorismus umfangreich erweitert wurde. Besonderes Augenmerk galt der Betonung der Burg- und Schlossromantik, wovon die Gäste sehr angetan waren. Das exklusive Nobelhotel, eines der größten Europas, verfügte nunmehr samt seinen Nebengebäuden über 350 Zimmer. Im Hotel waren das Semmeringer Hauptpostamt, eine Bankfiliale, eine Buchhandlung und zahlreiche Geschäftslokale untergebracht.

Jetzt steht das legendäre Südbahnhotel bereits seit Jahren leer. Zur großen Freude des Publikums sowie der gesamten Region öffnete es für das Festival "Kultur.Sommer.Semmering" 2017 erstmals wieder seine Türen. Auch heuer im Jubiläumsjahr 2020, in dem der 250. Geburtstag Ludwig van Beethovens gefeiert wird, verwandelte sich das ikonische Semmeringer Südbahnhotel für die Zeit vom 10. Juli bis zum 6. September abermals in eine außergewöhnliche Spielstätte für ein hochkarätiges, literarisch-musikalisches Kulturprogramm.

