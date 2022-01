BEZIRK NEUNKIRCHEN. Während andere an der Dauer-Problematik Corona verzweifeln, nutzte der Künstler und Kulturschaffende Peter Lang (70) die Zeit als nicht Getriebener.



"Das Thema Virus war für mich positiv", erzählt Peter Lang zu Eingang des Gesprächs mit den RegionalMedien NÖ. In Anbetracht einer solchen Aussage mag der eine oder andere überrascht die Augenbrauen hochziehen. Aber Lang steht dazu, denn: "Das Nicht-Irgendwo-Sein-Müssen, das ist ein Frei-Sein."

Peter Lang nutzte die bisherige Corona-Zeit für Veränderungen.

Und so nutzte der passionierte Musiker, Theater-Mime und Künstler die Corona-Zeit bisher, um seinen alten Heuboden zum künstlerischen Zentrum umzugestalten. "Ich habe Raum für eine Galerie, für Theater und Konzerte geschaffen", so der Pottschacher. Sein Heuboden ist in zwei Bereiche gesplittet – einen mit rund 150 Quadratmetern, der vielfältig für kulturelle Ereignisse mit Café-Charakter genutzt werden soll. Und ein weiterer, rund 200 Quadratmeter-Bereich, ist einem gänzlich anderen Thema gewidmet. "Der wurde von mir country-mäßig eingerichtet. Ich bin nämlich ein ziemlicher Wild-West-Fan", verrät Lang.

Für die Umgestaltung des Heubodens nahm Lang rund 12.000 Euro in die Hand. Der Künstler: "Ich habe eine Decke eingezogen, isoliert und auch eine Außenstiege errichtet." Die Arbeit hat Lang beflügelt: "Ich musste mich abends sogar zwingen, aufzuhören."



Wie Geburtstagsfeiern

Wer mutmaßt, dass in der Scheune riesige Veranstaltungen steigen werden, irrt. Viel mehr sollen nur ausgewählte Personen zu Konzerten, Lesungen und Kleintheater-Abende eingeladen werden: "Ähnlich wie bei einer Geburtstagsfeier. Das wird auch nicht öffentlich beworben oder so", betont Lang.