BEZIRK NEUNKIRCHEN. Kommentar über die Vernunft bei Radausfahrten und über das unnötige Risiko eines Unfalls.

Die Straße ist für alle da. Eine Aussage, die wahr ist, aber immenses Konfliktpotential beinhaltet. Denn nicht jeder Radler hat etwas auf der Straße verloren, wenn daneben ein Radweg verläuft. Rennradfahrer im Training dürfen die Straße benützen.

"Training" ist leider recht schwammig definiert. Nicht jeder Midsechziger am Rennrad fährt eine Geschwindigkeit, die ein Training glaubhaft macht. Und doch bleibt er, manchmal in Gesellschaft von Freunden (nebeneinander) auf der Straße statt am Radweg. Ein Problem, das einer Berufskraftfahrerin ein Anliegen ist. Der Taxlerin geht es nicht darum, dass sie einen Radler vor sich hat, sondern vielmehr um die Gefahr, der sich diese Radfahrer aussetzen. Man könnte nun sagen: die Leut' sind erwachsen und eigenverantwortlich für ihr Tun. Klar, stimmt. Doch das tröstet einen Autofahrer wenig, der einen solchen Radfahrer zum Krüppel fährt oder gar tötet, weil dieser mit 20 km/h Trainingstempo unbedingt die Hauptstraße nutzen musste. Oder was meinen Sie?