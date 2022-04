BEZIRK NEUNKIRCHEN. Die "Tut gut!"-Gesundheitsvorsorge ruft am 24. April zum Schnüren der Wanderschuhe auf.



Das klare, gemeinsame Ziel ist Bewegung mit der ganzen Familie. Dementsprechend beteiligen sich am 24. April beim "Tut gut!"-Wandererwachen landesweit rund 70 Gemeinden. Eine davon ist die Gemeinde Zöbern in der Buckligen Welt. Hier wird um 13.30 Uhr an der Hauptstraße 23 (Gemeindeparkplatz) gestartet. Es geht über 10,5 Kilometer durch die schöne Umgebung.

"Machen Sie mit! Erleben Sie Naturgenuss und tanken Sie Energie", ruft Landesrat Martin Eichtinger zum gemeinsamen Wandern am 24. April auf.

Alle teilnehmenden Gemeinden findest du online auf noetutgut.at/wandererwachen

"Tut gut!"-Wandererwachen

24. April, 13.30 Uhr

Hauptstraße 23

Gemeindeparkplatz

2871 Zöbern



