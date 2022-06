BEZIRK NEUNKIRCHEN. Kommentar über die Schönheiten unserer Region – passend zu unserem Motto "Aus Liebe zur Region".



Wer mich ein wenig besser kennt weiß, dass es mich oft zu Mutter Natur zieht. – Gerne in Lauf- oder Wanderschuhen, am Mountainbike oder schlicht beim Spaziergang mit unserer geliebten Dackeldame. Unsere Region bietet eine Fülle an Möglichkeiten, die Reize der Natur zu entdecken und zu schätzen zu lernen. Das beginnt bei eifrigen "Kräutersammlern" und endet zum Beispiel im "Natur macht Sinn" Klettergarten (welch treffender Name) in Wartmannstetten. Beim Schmökern in der aktuellen BezirksBlätter-Ausgabe Neunkirchen werden auch Sie das eine oder andere Aha-Erlebnis haben und gewiss Neues entdecken oder Vergessenes wieder liebgewinnen. Aber bitte behandeln Sie Mutter Natur gut. Und achten Sie auf die Nachhaltigkeit, die auch de BezirksBlättern am Herzen liegt. Nehmen Sie bei Ausflügen Ihre Zigarettenstummel wieder mit zur nächsten Mülltonne, anstatt sie im Grünen zu entsorgen; "vergessen" Sie nicht Jausensackerl oder Plastikverpackungen von Keksen. Denn unsere Natur kann nur ein gewisses Maß an Dreck ertragen. Und – für meinen Geschmack – ist dieses Maß längst ausgereizt. Schließlich sollen auch andere noch viel Freude an einer intakten, atemberaubenden und vor allem gesunden Natur finden. Oder was meinen Sie?