Ochsenhof Hauer - Eine Familie, ein Betrieb

Der Hof liegt eingebettet im schönen oberen Mühlviertel, nähe der tschechischen und deutschen Staatsgrenze.

Mit viel Herzblut und Liebe nahm sich die Familie Hauer zur Aufgabe Ochsen zu halten. Harald Hauer, Inhaber des Betriebes, ist es ein besonderes Anliegen die Ressourcen der Natur zu schonen und unnötigen Transportwegen etc. aus dem Weg zu gehen. Nachhaltig und das Wohle der Tiere stehen bei dem Landwirt im Vordergrund.

Nachhaltiger Umgang mit Tieren

Die Ochsen verbringen ihre Zeit im großzügigen Laufstall mit weichen Strohliegeflächen, wo sie das selbsterzeugte Futter genießen können und zwischen 24-26 Monaten langsam heranwachsen. Das langsame Wachsen der Ochsen garantiert den einzigartigen Geschmack des Ochsenfleisches.

Schlachtung in unmittelbarer Nähe

Ein liebevoller Umgang mit den Tieren und eine stressfreie Schlachtung ist der Familie sehr wichtig und Grundvoraussetzung für beste Fleischqualität.

Die Schlachtung und Zerlegung findet in unmittelbarer Nähe des Betriebes bei einem regionalen Schlachtbetrieb statt. Nachdem das Rindfleisch rund 7 Tage im Kühlraum ruht und reift wird es im Anschluss die Fleischteile vorbereitet und offen geliefert.

Wir bleiben in der Region

"Da es uns wichtig ist Transportwege zu vermeiden und die Regionalität des Fleisches zu erhalten, liefern wir kostenlos im Umkreis von 15 km. Kunden aus weiter her können sich das genussvolle Ochsenfleisch direkt am Ochsenhof noch am selben Tag abholen. Bei einer weiteren Fahrt können Kunden bei uns nachhaltige Papier-Kühltaschen erwerben, um die Fleischqualität zu erhalten.", erklärt Michaela Götzendorfer.

Auf den Genuss gekommen?

Unter www.ochsenhof-hauer.at finden Sie alle Informationen zu den Produkten und Rezepte zum Nachkochen.