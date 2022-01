Wer sich bezüglich Hochzeitsfeier von den Schwierigkeiten der letzten beiden Jahre abhalten hat lassen und daher für heuer den großen Tag plant, der sollte am besten gleich jetzt mit den Vorbereitungen beginnen. Denn fängt man erst einmal an, über die wichtigsten Dinge nachzudenken, dann treten die vielen notwendigen Details, die für ein gelungenes Fest ausschlaggebend sind, erst zutage.

STEIERMARK. Für eine perfekte Hochzeit braucht es auch eine perfekte Planung und wer heuer das große Ereignis plant, der sollte schon jetzt mit den Vorbereitungen beginnen. Denn: Liegt der geplante Termin in der Hochzeits-Hochsaison – also zwischen April und September – gilt es rechtzeitig zu reservieren. Beliebte Locations sind nämlich oft schon jahrelang ausgebucht. Zu allererst sollte jedoch berücksichtigt werden, ob im In- oder Ausland gefeiert wird, wie viele Gäste geladen werden und wie viel Budget für den großen Tag zur Verfügung steht.

Die passenden Ringe, Kleidung, Tischschmuck, Musik und noch vieles mehr müssen für den schönsten Tag im Leben ausgewählt und organisiert werden.

Foto: panthermedia

hochgeladen von Christine Seisenbacher

Einigkeit beim Brautpaar

Ist der Termin fixiert und wurden die Räumlichkeiten für Trauung und Feier bereits reserviert, liegt es nun am Brautpaar, sich über eine Vielzahl von Details einig zu werden. Zu den wichtigsten Punkten gehören hier, Stil und Thema der Hochzeit, das Essen, das Unterhaltungsprogramm, die Blumen, die Musik bei der Trauung und den Feierlichkeiten, die Einladungskarten, Menükarten, Danksagungen sowie Gastgeschenke. Hinzu kommen noch die Sitzordnung, der Fotograf und eventuelle Fotoalben, sowie die Kleidung der Brautleute und die Ringe. Kurz: Unzählige Einzelheiten sollten so früh wie möglich und in Ruhe besprochen werden, damit bei Uneinigkeit auch noch genug Zeit bleibt, um nach möglichen Alternativen zu suchen, die sowohl für Braut als auch für den Bräutigam passen.

Hochzeitstorte, bunte Muffins und eventuell auch weiteres Kleingebäck gehören ebenfalls dazu. Auch das muss rechtzeitig organisiert werden.

Foto: panthermedia

hochgeladen von Christine Seisenbacher

Nerven schonen

Wer sich mit einer solch aufwändigen Planung überfordert sieht, ist gut beraten, sich Hilfe bei einem Experten zu holen. Hochzeitsplaner bringen das notwendige Know-how rund um die Organisation mit und haben oft auch gute Kontakte zu Caterings, Gärtnereien, Fotografen und vielem mehr. Meist wird bei einem umfassenden Konzeptgespräch auch gleich das Hochzeitsbudget einkalkuliert. So können finanzielle Überraschungen ganz einfach vermieden und die Vorfreude bis zum großen Tag so richtig genossen werden.

Das könnte dich auch interessieren:

Das Panhans als rettender Kulturhafen