Glückskekse sind ein nettes Gastgeschenk für den Silvesterabend und lassen sich noch dazu in wenigen Schritten selber machen. Hier gibt es das Rezept und eine kurze Video-Anleitung zu.

Viele Legenden ranken sich um die muschelförmigen Kekse, die mit mehr oder weniger sinnhaften Botschaften gerne die Rechnung in China-Restaurants begleiten. Tatsächlich kommen die Glückskekse aber gar nicht aus China, sondern aus Japan. Laut einem von der New York Times veröffentlichten Beitrag aus dem Jahr 2008 wurde diese Form der Kekse erstmals im 19. Jahrhundert in der japanischen Literatur erwähnt, zudem existiert ein Foto aus dem Jahr 1878, das einen Japaner zeigt, der diese besonderen Kekse zubereitet.



Mitbringsel für Silvester

Mittlerweile haben Glückskekse aber auch den Weg in unsere Breiten gefunden und sich zu einem netten Mitbringsel für Silvester entwickelt. Für all jene, die sich gerne selbst in der Küche verwirklichen, lässt sich das simple Gebäck aus Eischnee (für die vegane Variante kann man diesen auch ganz einfach durch Aquafaba – die Flüssigkeit, die sich in einem Glas Kichererbsen befindet, ersetzen), Mehl und Zucker in wenigen Schritten selbst zubereiten. Wer also noch ein Last-Minute Gastgeschenk für Silvester benötigt – es ist noch nicht zu spät!

Für rund 15 Glückskekse werden folgende Zutaten benötigt: 2 Eiklar oder für die vegane Variante 4 EL Aquafaba (Abtropfwasser von Kichererbsen) 60 g Mehl 60 g Zucker 1 EL Vanillezucker 1 1/2 TL Speisestärke 1 Prise Salz 4 EL Wasser

Zubereitung:

Zuerst die Zettel mit Sprüchen gestalten, die in die Glückskekse kommen – das kann man am Computer machen und ausdrucken oder per Hand schreiben. Den Ofen auf 200°C Umluft vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen und diese dünn mit Öl bestreichen. Für den Teig Mehl, Zucker, Vanillezucker, Stärke und Salz in einer Schüssel vermischen, das Wasser dazugeben und gut verrühren. Das Eiweiß oder Aquafaba schaumig aufschlagen und unterrühren – der Teig wird recht dünnflüssig sein. Mit einem Esslöffel (pro Durchgang) vier Teigportionen (jeweils etwa 1 1/2-2 EL Teig) auf die Backmatte geben und mit der Rückseite des Löffels zu Kreisen mit einem Durchmesser von etwa 9 cm ausstreichen – der Teig sollte dabei recht dünn verteilt sein. Für 5 1/2-6 Minuten backen, bis die Ränder leicht gebräunt sind. Aus dem Ofen holen und und die Kreise mit einem Teigschaber vom Backpapier lösen. Sofort die Zettelchen in die Mitte der Kreise legen und zu Halbkreisen zusammenfalten – die Seite, die beim Backen oben war, sollte hier nach Außen zeigen. Die Ränder etwas zusammendrücken und dann in die typische Glückskeks-Form drücken, mit dem Knick in der Mitte. Dazu kann man die Teig-Halbkreise auch auf den Rand einer Tasse drücken. Mit dem restlichen Teig wiederholen. Die Glückskekse mehrere Stunden trocknen lassen, damit die Glückskekse noch knuspriger wird.

Falls du noch mehr Inspiration brauchst, könnten dich diese Beiträge interessieren:

Glücksbringer aus Marzipan ganz einfach selbst gemacht!

Ein Glücksbringer ganz leicht selbst gemacht