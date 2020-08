Nach dem die United Hemp Association (UHA) letztes Jahr das erste Hanfselbstpflückfeld Österreichs realisiert hat, können Hanffreunde und Interessierte diesen Sommer abermals in der Südsteiermark in Kooperation mit Biohof Eibler, Auratura und Grüner Brunnen ihren Nutzhanf selber pflücken.

Die wertvolle Nutzhanfpflanze und ihre Inhaltsstoffe der Öffentlichkeit zugänglich machen, Berührungsängste abbauen und Vertrauen zu schaffen lautet das Ziel des innovativen Projektes.

Zum Selbstkostenpreis können Naturfreunde, Gesundheitsbewusste, Hanffreunde und all jene, die es noch werden wollen, die älteste Kulturpflanze der Welt hautnah erleben und ernten. Die enorme Bandbreite der Einsatzgebiete reicht von kulinarischen über gesundheitlichen, bis hin zu kosmetischen-pflegenden Verwendungsmöglichkeiten, von denen jeder einzelne profitieren kann.

Natürlich handelt es sich um eine nahezu THC-freie und CBD-reiche Nutzhanfsorte, die dieses Jahr wieder völlig legal von Hand frisch geerntet werden kann.

Der Preis richtet sich dabei nach Größe der gewählten Pflanze. Praktische Tipps zur Weiterverwendung gibt es vor Ort mit auf den Weg.

Doch warum braucht Österreich Hanfpflückfelder?

Die Antwort ist einfach: Hanf hat unfassbar viele Antworten auf dringende Fragen dieser Zeit, seien diese ökologischer, gesundheitlicher oder auch ökonomischer Natur. Doch die Gesellschaft wird nur dann (wieder) in den Genuss der vielfältigen Potentiale der Hanfpflanze kommen, wenn Berührungsängste abgebaut und mit Vorurteilen aufgeräumt wird.

Hintergrund und Zielsetzung:

Die Hanfinsel „United Hemp Association“ (UHA) ist eine eingetragene Non Profit Organisation, welche die ersten „Selbstpflückhanffelder“ Österreichs betreibt, um den allgemeinen Wissenstand der heimischen Bevölkerung zum Thema Hanf zu erweitern, sowie Ängste und Vorurteile abzubauen. In weiterer Folge sind Seminare, Workshops, Vorträge und Diskussionsrunden geplant, um tieferes Wissen und Erfahrungsaustausch zu den unterschiedlichen Aspekten der Hanfpflanze auszubauen und der heimischen Bevölkerung einen einfachen/öffentlichenZugang dazu zu ermöglichen. ExpertInnen aus allen Gesellschaftsbereichen und Branchen werden hier ihr Wissen rund um das Thema HANF weitergeben und damit den Boden schaffen, auf dem Gesundheit, Wohlstand und Nachhaltigkeit für alle Menschen durch und mit Hanf wachsen kann…

Wann :

Samstag 22.08.2020

Ab 14 Uhr

Wo:

Am Biohof Eibler in Manning 8, 8081 Heiligenkreuz am Waasen

Live Bands:

Vex (Reggae)

SamSuri & the legendaries

https://www.facebook.com/Samsurium

weitere Infos:

https://www.facebook.com/United-Hemp-Association-Hanfinsel-293094208263116/