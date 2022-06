Nach dem Besuch von Queen Elizabeth im Jahr 1969 erlebt die Landeshauptstadt heute Mittwoch wieder königliche Ehren: Das niederländische Königspaar Willem-Alexander und Máxima ist zu Gast in Graz. Hier gibts die ersten Bilder des Besuchs.

GRAZ. Großer Bahnhof am Grazer Hauptbahnhof, als um 10.36 Uhr Vormittag der Zug aus Wien eintrifft, an Bord sind Königin Máxima und König Willem-Alexander, die in Begleitung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und dessen Gattin Doris Schmidauer nach Graz gereist sind. Empfangen werden sie am Grazer Hauptbahnhof von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und dessen Gattin Marianne Schützenhöfer. Neben unzähligen Medienvertreterinnen und -vertretern haben auch schon Schaulustige auf den prominenten Besuch gewartet. Das Bundesheer bildet gekonnt ein Spalier, um Königin und König den Weg frei zu halten.

Großer Bahnhof am Bahnhof für das niederländische Königspaar.

Foto: Stadt Graz/Fischer

Willem-Alexander und seine Frau Máxima werden in den Niederlanden für ihre Volksnähe geschätzt. Auch bei ihrer Ankunft in Graz wirken sie entspannt und gut gelaunt.

Abfahrt des royalen Konvois vom Grazer Hauptbahnhof in Richtung AVL.

Foto: Stadt Graz/Fischer

AVL empfängt das Königspaar

Die erste Station des königlichen Besuchs führt in eines der renommiertesten steirischen und österreichischen Unternehmen: Bei der AVL-Werksführung wird das Königspaar von Firmengründer CEO Helmut O. List höchstpersönlich über die neuesten E-Mobility-Innovationen informiert. Zu den Highlights gehörte das neue AVL Hydrogen and Fuel Cell Test Center, das zu den größten und fortschrittlichsten Testanlagen für Brennstoffzellen und Elektrolysesysteme weltweit zählt.

Darüber hinaus präsentierten NXP, Thinkport Vienna und AVL ihre intelligenten und elektrifizierten Mobilitätslösungen, einschließlich fortschrittlicher Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und autonomes Fahren (AD). Die Delegation besucht ebenso das AVL Battery Innovation Center, das von AVL und Rosendahl Nextrom für die Entwicklung, Implementierung und Validierung von hocheffizienten Batterieproduktionsprozessen etabliert wurde.

Staatsbesuch in der Steiermark: Die Delegation mit König Willem-Alexander, Bundespräsident Alexander Van der Bellen und LH Hermann Schützenhöfer beim Betriebsbesuch bei AVL List in Graz.

Foto: Land Steiermark/Binder

Auch Bundespräsident Van der Bellen streicht bei dem Besuch die Bedeutung von AVL in Sachen Klimaschutz hervor: "Unternehmen wie AVL mit ihrem unermüdlichen Forschungs- und Innovationsgeist sind für Österreich als internationaler Technologieanbieter wichtig, um auch die Klimaziele bei der Arbeit an nachhaltigen Mobilitätslösungen zu erreichen."

Gäste, die Graz zweifelsfrei nicht alle Tage sieht.

Foto: Stadt Graz/Fischer

Weitere Stationen

Nach einem gemeinsamen Mittagessen mit der steirischen Landesspitze in der Aula der Alten Universität steht noch ein Empfang im Rathaus an, wo sich König Willem-Alexander und Königin Máxima auf Einladung von Bürgermeisterin Elke Kahr im Beisein des Präsidentenpaars ins Goldene Buch der Stadt Graz eintragen.

König Willem-Alexander ...

Foto: Stadt Graz/Fischer

... und Königin Máxima verewigen sich im Goldenen Buch der Stadt Graz.

Foto: Stadt Graz/Fischer

Bevor es weiter in Richtung Flughafen geht, wo gegen Abend das Flugzeug wieder in Richtung Niederlande abhebt, besucht das Paar noch die Murinsel, um die Grazer Radoffensive kennen zu lernen.

