Stürmisch wird das Wochenende und die Steiermark zeigt sich wieder einmal zweigeteilt: Im Norden kommen bis zu 20 cm an Schnee dazu, im Süden wird es sonniger und milder.

STEIERMARK. Wind und Winter sind die Schlagworte für den heutigen Freitag und auch für das Wochenende. Der Schwerpunkt der Niederschläge liegt dabei in der Obersteiermark. So kommt zwischen Ausseer- und Mariazeller Land einiges an Neuschnee dazu. Im Oberen Murtal und dem Mürztal ziehen auch ein paar Schneeregenschauer durch, zeitweise scheint aber die Sonne und die meiste Zeit über ist es trocken.

Guten Morgen Graz! Die Nordstaulage sieht man, Schnee wird hier keiner kommen.

Gegen Süden wird es hingegen zunehmend sonniger, allerdings bläst der Nordföhn, daher ist es auch hier vor allem auf den Bergen sehr stürmisch. Doch auch in den Becken und Tälern ist mit Windböen von bis zu 70 km/h zu rechnen. Die Temperaturen klettern auf maximal 1 Grad in Bad Mitterndorf und 9 Grad im föhnigen Süden.

Samstag und Sonntag

Am Wochenende setzt sich das stürmische Wetter fort und morgen Samstag überwiegen vor allem in der Obersteiermark weiterhin die Wolken. In den südlichen Landesteilen wird es ebenfalls eher trüb, teils sind Auflockerungen möglich. Der Wind weht weiterhin lebhaft, auf den Bergen mitunter auch stürmisch, ist aber deutlich schwächer als am Freitag. In der Früh ist es leicht frostig, tagsüber sind meist 3 bis 6 Grad zu erwarten.

Der Sonntagnachmittag verspricht freundlicheres Wetter im gesamten Land.

Auch am Sonntag geht es ähnlich weiter: Es schneit und regnet es in großen Teilen der Obersteiermark vormittags immer wieder, in den Nordalpen mitunter kräftig. Die Schneefallgrenze liegt bei ca. 1.000 m. Besonders am Morgen und am Vormittag kann es auch im Süden zu Niederschlägen kommen, rasch setzt sich hier aber föhnbedingt wieder sonniges Wetter durch. Ab Mittag wird es in der gesamten Steiermark sonniger.

Die Tageshöchstwerte liegen am Sonntag zwischen 3 und 12 Grad im föhnigen Süden.

