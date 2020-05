Seit mittlerweile 20 Jahren ist der WOCHE E-Businessmarathon ein fixer Veranstaltungstermin für Sportler aus ganz Österreich. Im Vordergrund bei diesem After-Work-Event stehen hier die Unternehmen.

Unser Businessmarathon ist ein Erlebnis, bei dem Kolleginnen und Kollegen, Vorgesetzte und Mitarbeiter sowie Partner und Bekannte den Alltag hinter sich lassen und bei einem großartigen Lauf und anschließender Party miteinander feiern können.

Jubiläum im Schatten von Corona

Dieser Alltag wurde jedoch abrupt unterbrochen und es wird einige Zeit dauern, bis ein normaler Ablauf innerhalb der Betriebe, aber vor allem innerhalb unserer Gesellschaft wieder gegeben ist. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, den WOCHE E-Businessmarathon 2020 nicht mehr durchzuführen. Im Vordergrund steht die Sicherheit und Gesundheit unserer Teilnehmer und daher kann der Termin dieses Jahr am Schwarzl Freizeitzentrum nicht besten Gewissens abgehalten werden.

Weitere Schritte

Da die Anmeldung für das Großevent bereits seit Anfang des Jahres läuft, waren selbstverständlich schon einige Startplätze vergeben. Wir bitten also Firmen und Teilnehmer, die sich bereits für den WOCHE E-Businessmarathon 2020 angemeldet haben, uns per E-Mail an businessmarathon@woche.at zu kontaktieren, damit wir eine gemeinsame Lösung finden können.

2021: Wir kommen

Seit unserem ersten Businessmarathon im Jahre 2000 war das Event am Schwarzlsee ein Fixtermin für unzählige Unternehmen und Laufbegeisterte. Der Jubiläumslauf soll ein ganz besonderes Highlight werden, dieses möchten wir daher natürlich - nächstes Jahr - mit allen Läuferinnen und Läufern und Partnern gemeinsam feiern.

Sobald wir einen Termin dazu festlegen können, werden wir unsere Partner, Leser und User umgehend auf meinbezirk.at/businessmarathon sowie unserer Facebook-Seite informieren.

Wir bedanken uns bei allen Läuferinnen und Läufern und wünschen allen Teilnehmern und Partnern bis dahin alles Gute und viel Durchhaltevermögen!

Aber wir laufen trotzdem am 14. Mai! Seid ihr dabei?

Trotzdem möchten wir den 14. Mai nicht unsportlich vergehen lassen. Dazu laden wir alle dazu ein, die sich schon auf das Laufevent des Jahres gefreut haben, mitzumachen. Lauft im Team, zu zweit, zu viert oder zu acht und addiert eure Zeiten. Auch das wochebewegt-Team ist als virtuelles Team dabei! Hier gibt's alle Infos dazu.