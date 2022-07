Großer Erfolg für Zukunftstag der steirischen Wirtschaft am 22. Juni der sich diesmal dem Thema #accessoskey widmete. Sowohl Vertreter der heimischen Wirtschaft als auch Vertreter aus Doppelolympiasieger Hans-Peter Steinacher und Bestsellerautor Viktor Mayer-Schönberger sorgten für interessanten Input.

STEIERMARK. Mit fast tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmern ging der diesjährige Zukunftstag der steirischen Wirtschaft unter dem Motto #accessiskey über die Bühne. Interessanten Input zum brandaktuellen Thema lieferten dabei Segel-Star Hans-Peter Steinacher und Datenspezialist Viktor Mayer-Schönberger ergänzt von zahlreichen Impulsgeberinnen und Impulsgebern regionaler Unternehmen. Dabei machen Live-Networking und Inspirationen den größten steirischen Wirtschaftskongress aus.

Zugang als Erfolgsfaktor

„Zugang ist in der heutigen Zeit ein zentraler Erfolgsfaktor. Egal, ob Zugang zu Daten und Plattformen, zu neuen Geschäftsmodellen oder zu klimabewussten Lösungen für morgen – er ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Zukunft", so Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl. Und auch SFG-GF Christoph Ludwig betont: "Wie können wir Veränderungen in Chancen umwandeln? Das ist eine der entscheidenden Zukunftsfragen unserer Zeit. Der Zukunftstag ist das geeignete Forum dieses Ziel zu verfolgen".

Fast tausend Besucher konnten beim größten steirischen Wirtschaftskongress begrüßt werden.

Foto: Jack Coleman

hochgeladen von Christine Seisenbacher

Inputs, die begeisterten

Der Autor des Bestsellers „Big Data“ Viktor Mayer-Schönberger beschäftigte sich in seiner Keynote mit seinem Spezialthema: dem Zugang zu Daten. „Access rules“ heißt auch sein aktuellstes Buch, in dem er für die konstruktive Beschäftigung mit den enormen Informationsmengen unseres Datenzeitalters plädiert. Ganz nach der Devise „Die Wirtschaft lernt vom Spitzensport“ begeisterte auch Doppelolympiasieger Hans-Peter Steinacher vom Red Bull Sailing-Team das Publikum. Er sprach über Querverbindungen und Zugänge im Segelsport zu anderen Disziplinen, um voneinander zu lernen.

Live-Networking und Inspirationen machen den Wirtschaftskongress aus.

Foto: Jack Coleman

hochgeladen von Christine Seisenbacher

Die Schlüsselthemen

Live-Networking und Inspirationen machen den größten steirischen Wirtschaftskongress aus. So drehte sich auch heuer bei den beliebten B2B-Gesprächen alles um den Erfahrungsaustausch und die Vernetzung mit Spezialistinnen und Spezialisten. Die Netzwerkpartner näherten sich in interaktiven Formaten dem Thema „Zugang“. Bei Fishbowl-Diskussionen, in Gesprächen und Workshops an themenspezifischen „Access Spots“ konnten sich Teilnehmende austauschen und Zugänge auch für ihr eigenes Business öffnen.

Folgende Themen standen im Mittelpunkt:

Datenbasierte Erfolge von morgen

Klimabewusste Lösungen von morgen

Technologien der Zukunft

Neue Märkte

Fachkräfte und die Expertise von morgen

Nachhaltige Gesundheitsversorgung

