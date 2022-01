Nach zwei Jahren als interimistische Leiterin ist Astrid Winkler jetzt offiziell Direktorin der HAS/HAK Feldbach.

FELDBACH. Zwei Jahre lang hat Astrid Winkler als interimistische Leiterin der Handelsschule und Handelsakademie Feldbach (Vulkanland Business School) verantwortlich gezeichnet. Seit Kurzem ist sie nun offiziell Direktorin. Winkler will den Schülern Wissen, Werte und Fähigkeiten mit auf ihren Weg geben.

"Nimm 3!"

Quasi "Nimm 3" lautet laut Winkler das Motto an der HAK, deren Abschluss den Weg auf die Uni, in den Beruf oder ins Unternehmertum ebnet. An der HAK gibt es etwa den zeitgemäßen Digital-Business-Zweig, der zusätzlich zur kaufmännischen Ausbildung und Allgemeinbildung einen Fokus auf Softwareentwicklung legt und den Ingenieurstitel nach einer Praxiszeit mit sich bringt.

Am Bundesschulzentrum ist die HAS/HAK angesiedelt.

Foto: RegionalMedien

Mit dem Projekt Praxishandelsschule am Werk können Jugendliche gemäß ihren Interessen und Talenten ihre Praxiszeit in einem Handwerksbetrieb im Vulkanland absolvieren. Ebenso kann die Berufsreifeprüfung nach dem Abschluss der Handelsschule oder nach einem Lehrabschluss an der HAK/HAS absolviert werden.

