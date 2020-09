38 Mal hat der Pfeifenclub in Straden einen Wandertag organisiert, zuletzt von Rudi Graf mit tatkräftiger Unterstützung seiner Klubkollegen. Heuer übernimmt der Förderverein "Lebenskraft Straden" die Organisation des Wandertages.

„Es ist eine wunderschöne Wanderroute geplant“, bestätigt Obmann Anton Edler. Der Start ist unverändert am Pfeifenclubgelände und führt dann über Felder und Wiesen rund um Straden.

Regionale Kulinariker bieten an den Labestationen Köstliches aus der Region an. Der Wandertag mit Roten mit einer Länge von 5, 7 oder 12 Kilometern findet am 20. September statt. Startzeiten sind zwischen 8 und 11 Uhr.