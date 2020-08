Ab Dienstag, 25. August kommt es auf der L 202 noch einmal zu einer Totalsperre im Raum Kirchberg – und zwar bis Ende des Monats. Bis längstens Ende September sollten dann auch die restlichen Arbeiten abgeschlossen sein.

Mit einem feierlichen Spatenstich am 22. Juni hatte das Bauvorhaben „Oberdorf – Maxendorf“ auf der L 202, der Kirchberger Straße, in Kirchberg an der Raab begonnen. Nachdem vor zwei Jahren im Raum Kirchbach-Zerlach 2,3 Kilometer saniert wurden, wird nun die Lücke zwischen km 4,600 bis km 6,600 geschlossen.

„Die L 202 wurde auf einer Länge von zwei Kilometern saniert, zudem wurde ein neuer Geh- und Radweg errichtet. Nach einer Sperre im Juli wird der Abschnitt nun von 25. August 5 Uhr bis längstens 31. August 20 Uhr für die Asphaltierungsarbeiten komplett gesperrt." Die Gesamtkosten betrügen 680.000 Euro, wobei sich die Gemeinde mit 120.000 Euro beteilige“, informiert Landesverkehrsreferent und Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang.

Umleitungen

Während der Totalsperre wird der Verkehr über Paldau, St. Stefan und Kirchbach umgeleitet, die Anrainer über örtliche Gemeindestraßen bzw. über Kirchberg, Hof, St. Stefan und Kirchbach. Noch erforderliche restliche Arbeiten sollten dann bis längstens Ende September erledigt sein.

„Der Geh- und Radweg wurde parallel zur L 202 in einer Breite von zweieinhalb Meter und mittels Rasengittersteinen abgegrenzt errichtet." Ergänzend seien die drei bestehenden Busbuchten ausgebaut worden, beschreibt Johannes Pichler von der A16 für Verkehr und Landeshochbau die umgesetzten Maßnahmen.