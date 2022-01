Am 12. Jänner findet in Klöch die nächste Gemeinderatssitzung statt. Bürgermeister Josef Doupona will dabei sein Amt zurücklegen. Nachfolger soll Daniel Tegel sein.

KLÖCH. Seit 17 Jahren bekleidet Josef Doupona (ÖVP) mittlerweile das Bürgermeisteramt in der Marktgemeinde Klöch. 1991 hat seine Laufbahn in der Gemeinde zunächst als Außendienstmitarbeiter begonnen, ab dem Jahr 2000 war der bald 64-Jährige dann auch politisch im Gemeinderat aktiv. Nun kündigt sich das Ende der politischen Ära an. Kommende Woche will Doupona im Rahmen der Gemeinderatssitzung sein Amt zurücklegen.

Die Zeit sei gekommen



"Das Leben ist Veränderung – man muss zur richtigen Zeit loslassen", erklärt Doupona. Es sei Zeit für einen Generationenwechsel. In seine Fußstapfen soll Vizebürgermeister Daniel Tegel treten. "Daniel war nun schon überall mit dabei und konnte schon viel lernen. Die politische Arbeit macht ihm viel Freude. Als junger Winzer ist er in unserem Weinort sicher eine gute Besetzung", so Doupona. Angekündigt habe man den angestrebten Generationswechsel schon vor der letzten Gemeinderatswahl.

Vizebürgermeister Daniel Tegel soll in Douponas Fußstapfen treten.

Doupona sieht zufrieden auf seine Amtszeit zurück. Höhepunkte waren für ihn u.a. der Bau der Golfanlage, die Errichtung der drei Feuerwehrhäuser, die Generalsanierung der Volksschule sowie die Errichtung der Kinderkrippe.

"Wir hatten in der Gemeinde nie politischen Hick-Hack – dafür wäre mir meine Zeit zu schade gewesen. Das Wahlergebnis und das gute Miteinander im Gemeinderat waren immer eine Bestätigung für mich", betont Doupona.

