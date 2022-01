Es gehört schon zur guten Tradition, dass die Kameraden der FF Dirnbach zum Runden Geburtstag eines ihrer Mitglieder einen Geburtstagsbaum aufstellen. Im Jahr darauf wird dieser dann wieder gefällt. So geschah es in Dirnbach am 30. Dezember (Bauernsilvester). Bei den Feuerwehrzwillingen Armin und Matthäus Lenz rückte die FF Dirnbach zu einer Baumfällung aus. OBI Florian Hacker bediente die Motorsäge, HBI Hannes Matzhold fungierte als Beleuchter und einige andere Kameradinnen und Kameraden als „Einweiser“. Da konnte eigentlich nichts mehr schief gehen. Der Baum fiel so präzise, dass die am Zwillingsbaum monierten, alten Feuerwehrhelme kaum Schaden davontrugen. Bei Würstel, Bier und Glühwein wurde die Meisterleistung gefeiert und noch einmal auf den Geburtstag der Zwillinge angestoßen. Und: Sicher steht bald wieder ein Runder Geburtstag bei der FF Dirnbach ins Haus.