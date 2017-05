Die VHS steht hoch im Kurs

02.05.2017, 18:15 Uhr

Die Volkshochschule Südoststeiermark bediente 4.879 Menschen mit Bildung.



Neu im Programm

Das Angebot der Volkshochschule (VHS) Südoststeiermark nahmen in der vergangenen Bildungssaison 4.879 Menschen in Anspruch, informiert Wolfgang Himmler, Leiter des regionalen Standortes. Von seinem Büro in der Feldbacher Ringstraße aus koordinierte er 316 Kurse an 32 Standorten, die von 100 fachkundigen Experten, fast ausschließlich aus der Region, betreut wurden.Auffallend sei, so Himmler, dass 135 dieser Kurse in der Stadt Feldbach abgehalten wurden. Das liege nicht nur daran, dass Bildung generell eher im urbanen Raum stattfinde, sondern auch an der Positionierung Feldbachs als Bildungsstadt.Die Volkshochschule geht in diesem Sinne eine nachhaltige Symbiose mit der Gemeinde ein. Sogenannte "Zukunftsthemen" würden auch ins Programm der VHS aufgenommen, erklärt Himmler. Der Auftrag der VHS sei es, die ganzheitliche Entwicklung des Menschen zu fördern, Wissen zu erwerben, aber auch einen reflexiven und verantwortungsvollen Umgang damit anzuregen.Angebote rund um die Gesundheit und Bewegung stehen besonders hoch im Kurs. 70 Prozent aller Buchungen seien dieser Sparte zuzuordnen, 15 Prozent den Sprachen gefolgt von Gesellschaft/Selbstkompetenz (7 Prozent), Kreativität/Freizeit (5 Prozent) und Naturwissenschaft (3 Prozent). Man reagiere auch auf aktuelle Bedürfnisse, was Seminare wie "Schenkung und Erbrecht", "Eigentumsprävention", "Tee Wissen" oder "Lunge und Umweltgifte" bezeugen.Ab September sind die neuen Kurse buchbar:Modul "Gesundheitsstraße" (Kurse und Vorträge von Ärzten, Therapeuten, Diätologen)Modul "Bewegtes Coaching" (Wandern mit Mentaltraining, Stärkung des Selbstbewusstseins und der Wahrnehmung, Kommunikation)Modul "Natur und Regionalität" (Ausflüge mit dem Vulkanlandbiologen Bernd Wieser);Modul "Firmenfitness" (Bewegung, Sprachen, Soft Skills).Kontakt: 057799-3360; vhsstmk.at