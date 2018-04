Feldbach und Arte Noah: Kunst hilt Tieren in Not

20.04.2018, 16:15 Uhr

"Große" Künstler verkaufen in der Kunsthalle Feldbach ihre Werke zu erschwinglichen Preisen und zugunsten des Tierschutzes.

"Die Wildcard der Kunst"

Die WOCHE-Initiative "Wir kaufen daheim" richtet den Fokus nicht ausschließlich auf regionalwirtschaftliche Strukturen selbst. Auch Bildung und Kultur vor Ort sind wesentliche Komponenten einer intakten Standortentwicklung. In Feldbach hat der Tierschutzverein Arte Noah in Kooperation mit der Stadtgemeinde Feldbach eine Charity-Verkaufsausstellung mit Vernissage am 27. April in der Kunsthalle Feldbach auf die Beine gestellt. Das Besondere daran ist die Win-win-Situation für alle.Bei der Premierenveranstaltung in Feldbach im Jahr 2016 – 2012 und 2014 habe die Biennale noch in Neumarkt an der Raab stattgefunden, wie die Organisatoren erklären – hatten 120 Künstler ihre Werke 2.000 Besuchern in der Ausstellung zum Kauf angeboten. Auch heuer wird die Beteiligung ähnlich stark ausfallen. Bis zu 150 Werke schaffen es in die Galerie. Der Erlös aus dem Verkauf kommt Tieren in Not zugute. Dafür stehen unter anderen Ludwig Haas, Gaby Haas und Silvia Nagy aus dem Vorstand gerade. Und sie garantieren noch etwas: Auch ein Brus oder Deix sollte zu erschwinglichen Preisen zu haben sein.Werke von den Großen wie Christian Ludwig Attersee, Günter Brus, Hermann Nitsch oder Manfred Deix sind genauso dabei, wie die Arbeiten der jungen Szene. "Die Mischung ist einzigartig", so Stahlbildhauer Haas. Ihm pflichtet Stadtchef Josef Ober bei, sieht die Gemeinde aber "nur" in der Rolle der Ermöglicherin. Kulturreferent Michael Mehsner konkretisiert: "Das ist eine absolute Top-Veranstaltung, die von uns so nicht hätte organisiert werden können."Quasi Wildcards zur Teilnahme an der Ausstellung gibt es für die 15 Preisträger und den einen Sonderpreisträger des "Arte Noah Awards", der zum Thema "Raum, Kraft, Natur" ausgeschrieben wurde. Sie dürfen im Kreis der schillernden Namen ihre Werke zur Schau stellen. Als Draufgabe sind sie zu Ateliertagen vom 24. bis 26. August eingeladen.Gewinner ist in jedem Fall der Tierschutz: Im Vorjahr wurde mit einem Teilerlös von 2016 der "1. Arte Noah Tierschutzpreis" mit einer Gesamtdotation von 26.000 Euro ausgeschrieben.

Arte Noah – Kunst hilft Tieren in Not• Vernissage: 27. April, 19.30 Uhr, Kunsthalle Feldbach• Dauer der Verkaufsausstellung: 28. April bis 27. Mai• 150 Werke von über 100 nationalen und internationalen Künstlern.• Arte Noah Award 2018: Im Rahmen der Ausstellung werden die Preise an insgesamt 16 Nachwuchskünstler verliehen.