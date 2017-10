In der Feuerwehr hat es gefunkt

11.10.2017, 16:39 Uhr

Die Sieger im Pokalbewerb

Alle 68 Kandidaten für das Funkleistungsabzeichen bestanden die Prüfung. Die Plätze eins bis drei gingen an Fabian Erlinger von der Feuerwehr Edelstauden, Jasmin Koch von der Feuerwehr Kapfenstein und Julia Mauerer von der Feuerwehr Unterlamm.Im Pokalbewerb der Einzelwertung siegten Armin Lenz (Dirnbach) ex aequo mit Florian Riegler (Unterlamm) vor den beiden punktegleichen Matthäus Lenz (Dirnbach) und Armin Krenn (Hatzendorf) auf Platz drei. Die Gruppenwertung entschied hier die Feuerwehr Hatzendorf für sich.In der Jugendwertung siegte Marcel Krachler von der Feuerwehr Maierdorf vor Lukas Pfundner (Grabersdorf) und Julia Maurer (Unterlamm). Die Gruppenwertung sicherte sich die Feuerwehr Mahrensdorf.Jürgen Klöckl von der Feuerwehr Hürth aus dem Bereich Radkersburg siegte in der Gästewertung.