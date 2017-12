Volksschüler und Mittelschüler expermientierten

27.12.2017, 13:35 Uhr

Schüler der VS I Feldbach und NMS I Feldbach bauten gemeinsam Stromkreise.

Die 24 Schüler der 4a-Klasse der Volksschule I in Feldbach besuchten mit ihren Klassenlehrerinnen Jutta Ruck und Andrea Siegl die Neue Mittelschule I in Feldbach. Zusammen verbrachten sie zwei spannende Stunden im Physikraum, in dem im Besonderen unter der Anleitung von Physiklehrerin Maria Kalcher "Strom-Experimente" auf dem Programm standen. Die Schüler bauten beispielsweise Stromkreise mit und ohne Schalter. Anschließend überprüften sie die elektrische Leitfähigkeit verschiedener Materialien und von Flüssigkeiten.