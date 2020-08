TIROL. Guten Morgen! Mit dem Bezirksblätter „Update am Morgen“ startest du informiert in den Tag. Das sind die wichtigsten Nachrichten aus Tirol.

Heute ist Mittwoch, der 19. August

Die aktuellen Corona-Zahlen gibt es hier.

Politik

Frauen im Bezirk Landeck verdienen tirolweit am wenigsten: Im Bezirk Landeck verdienen Frauen nicht nur am wenigsten im Tirolschnitt, auch von der Altersarmut sind sie ganz stark betroffen. Zudem arbeiten Frauen im Bezirk Landeck laut "Equal Pay Day" fast drei Monate gratis im Jahr. Mehr dazu ...

Coronavirus

Corona-Aufruf Innsbruck: Aufruf für Donnerstag, 13.8., zwischen ca. 13 und 14.30, „Machete Burrito Kartell“ Mehr dazu ...

Aufgrund des Coronavirus kommt es aktuell zu Reisewarnungen für Urlaubsländer. Dies führt zu Unsicherheiten bei UrlauberInnen. Die AK Tirol informiert. Mehr dazu ...



Vor Kurzem präsentierte Bildungsminister Faßmann den Plan für den Schulbeginn im kommenden Herbst. Trotz der immer noch akuten Corona-Situation werden die Kinder und Jugendlichen in die Schule gesteckt. Für SOS-Kinderdorf Geschäftsführer Christian Moser eine kritische Situation, denn viele Fragen bleiben in seinen Augen weiterhin unbeantwortet. Mehr dazu...

Gesellschaft

Jüngst kam es zu einem tragischen Fund in Telfs: ein 13-jähriges Mädchen wurde Tod in ihrer Wohnung aufgefunden. Als Todesursache wird eine Suchtmittelintoxikation vermutet, man muss allerdings noch die toxikologische Untersuchung abwarten. Für die FPÖ Tirol steht jedoch jetzt schon fest, dass es in Tirol ein massives Drogenproblem gibt, dem man nicht länger zuwarten könne. Mehr dazu...



Länderübergreifende Motorrad-Kontrollen

Am vergangenen Wochenende wurde der Motorradverkehr wieder vermehrt kontrolliert. Tirol, Südtirol und Oberbayern-Süd waren ein Schwerpunkt. Der Länderübergreifende Sondereinsatz wurde auch in Vorarlberg, Salzburg und Kärnten weitergeführt. Insgesamt kam es zu 844 Beanstandungen. Mehr dazu...

Umwelt

Ab sofort sind Einreichungen für den Neptun Wasserpreis 2021 möglich. Der wichtigste österreichische Umwelt- und Innovationspreis zum Thema Wasser zeichnet alle zwei Jahre die besten Beiträge aus dem kommunalen Bereich sowie aus Wissenschaft, Bildung, Kunst und Kultur aus (Kategorien WasserBILDUNG, WasserFORSCHT, WasserKREATIV). Mehr dazu ...

Historisches

Am 19. August 1903 starb der Historiker Josef Egger in Innsbruck. Er war der Autor der Geschichte Tirols von der ältesten Zeit bis in die Neuzeit (1872). Dieses Werk wurde als eine der besten deutschschen Landesgeschichten bezeichnet. (Zum Nachlesen)

Wetter

Heute wird es wieder sonnig und wärmer. Morgendliche Nebelfelder lösen sich bald auf. Teilweise sind aber in der Früh noch Regenschauer möglich, sind aber eher die Ausnahme. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 22 und 27 Grad.

Mehr Details zum Wetter in dieser Woche: HIER

Zum Newsletter anmelden kannst du dich hier.

Weitere Themen

Aktuelle Nachrichten aus Tirol

Update am Morgen