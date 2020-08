TIROL. Nachdem in den letzten Tagen der Sommer durch heftige Gewitter immer wieder unterbrochen wurde, prognostizieren die Meteorologen von Ubimet für Freitag einen Tag voller Hochsommerhitze. Doch dies hält nicht all zu lange an: Schon am folgenden Samstag sind heftige Gewitter angesagt.



Noch einmal Hochsommer

Zwar wird in zwei Wochen der meteorologische Herbst beginnen, doch der Sommer 2020 wird diese Woche noch einmal zuschlagen. Schon Morgen, am Mittwoch, erwarten uns in Tirol warme Temperaturen bis zu 27 Grad. Dies liegt an der Heißluft aus Südwesteuropa dich sich auf den Weg nach Österreich macht. Hoch Frederik sorgt von Tag zu Tag für höhere Temperaturen.

„Am Mittwoch selbst ist mit 20 bis 27 Grad von der nahenden Hitze noch nichts zu spüren, doch schon am Donnerstag klettern die Temperaturen im Westen auf bis zu 32 Grad“,

so Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale.

Hitze am Freitag

Am Freitag erwartet uns der heißeste Tag im August, mit Höchstwerten bis zu 34 Grad und mehr in Tirol. In Teilen Österreichs kann es sogar bis zu 36 Grad geben.

Am Samstag verlagert sich die Heißluft mehr und mehr in die Osthälfte, Temperaturen von 34 oder sogar 35 Grad werden dann an der leicht föhnigen Alpennordseite von Salzburg ostwärts erreicht.



„Im Westen macht sich dagegen schon die kräftige Kaltfront von Tief JANTRA bemerkbar“,

sagt Spatzierer.

Der Samstag wird von großen Regenmengen, Hagel und Sturmböen begleitet.

