Heute ist Dienstag, der 11. Jänner

Nach der Kundgebung am Landhausplatz und der Veranstaltung im Waltherpark zieht nicht nur die Exekutive eine Bilanz. Mehr dazu ...

Die Coronazahlen steigen wieder, doch niemand muss sich bezüglich Versorgungsengpässen oder Lieferausfällen der Landesenergie sorgen. Mehr dazu ...

Lokales

Nach einem schweren Skiunfall am Sonntag Abend (9. 1.) musste ein Urlauber nächtens in Brixen von der Flugrettung ausgeflogen werden. Mehr dazu ...

Zeugen gesucht: Unbekannter Täter greift Busfahrer in Ebbs mit Knüppel an. Mehr dazu ...

Sport

Die Corona-Bestimmungen und Antworten auf Fragen verwirren Verbände und Sportvereine. Die Bestimmungen sind unterschiedlich und die Antworten verwirrend. Mehr dazu ...

Der Fieberbrunner Manuel Feller fixierte beim Klassiker im schweizerischen Adelboden die Podestplätze Nummer drei und vier der aktuellen Saison. Mehr dazu ...

Digitales

Aktuell gibt es wieder eine Phishing-Warnung. Smartphone-NutzerInnen bekommen derzeit vermehrt Betrugs-SMS im Namen der BAWAG. Mehr dazu ...

Verkehr

Die Fachschule für Kunsthandwerk und Design im Bezirk Reutte forderte schon länger eine durchgängige Busverbindung für Schülerinnen und Schüler aus Vorarlberg. Nun wird die Busverbindung Wirklichkeit. Mehr dazu ...

Im Park & Ride Parkhaus am Bahnhof Telfs-Pfaffenhofen ist es schon länger Realität, seit Jahresbeginn trifft es auch die Pendler im Park & Ride Parkhaus am Bahnhof Jenbach: Die Pendler zahlen, wenn sie mit dem Auto zum Bahnhof anreisen und dort im neuen Parkhaus parken wollen. Mehr dazu ...

Historisches

Am 11. Jänner 1716 wird Melchior Hefele in Nufels bei Kaltenbrunn im Kaunertal geboren. Zunächst lernte er Schlosser in Würzburg. Danach kam er an die Akademie nach Wien. Im Jahr 1742 erhielt er den ersten Architekturpreis. Das erste bedeutende Werk, das er nachweislich selbst entwarf, war der Marmorhochaltar und die Kanzel in der Wallfahrtskirche am Sonntagberg in Niederösterreich. Ab dem Jahr 1774 war er Hofarchitekt des Fürstbischofs in Passau.

Wetter

Heute wird es wieder etwas sonniger. Am meisten Sonne zeigt sich in Osttirol. Nebel und Hochnebel in einigen Tälern lösen sich bald auf. Im Unterland sind am Vormittag noch einige Schneeflocken möglich. Die Tageshöchstwerte steigen auf minus 3 bis plus 3 Grad.

