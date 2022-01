TIROL. Auch in diesem Jahr gibt es wieder die kostenlose Lernbegleitung der AK Tirol für Kinder und Jugendliche ab der 5. Schulstufe. Die Lernbegleitung wird in den Semesterferien auch parallel zum Unterricht angeboten.



AK hilft durch schwierige Zeit

Schülerinnen und Schüler, sowie Lehrer und Eltern mussten in der Pandemie neue Dimensionen erfahren: Lockdowns, Homeschooling und meist in Kombination stellten alle Beteiligten vor enorme Herausforderungen.

Die Arbeiterkammer Tirol will in diesen schwierigen Zeiten ein starker Partner für die Arbeitnehmerfamilien sein. Durch die Pandemie dürften keine Wissenslücken entstehen, so AK Präsident Erwin Zangerl.

Deshalb bietet die AK Tirol in Zusammenarbeit mit ihrem Bildungspartner, dem BFI Tirol, ab sofort wieder in ganz Tirol professionelle Lernbegleitung für Jugendliche ab der 5. Schulstufe an!

Lernbegleitung in den Semesterferien

Die bewährten Ferien-Intensivkurse vor dem Start ins Sommersemester unterstützen Schülerinnen und Schüler gezielt beim Aufholen versäumter Stoffgebiete und ermöglichen die Bearbeitung schwieriger fachlicher Problemstellungen.

Vom Mo. 14. Februar bis Do. 17. Februar werden in Kleingruppen täglich 2,5 Stunden pro Fach unterrichtet. Ein oder zwei Fächer können gebucht werden. Der Unterricht findet von 8.30 bis 11 Uhr und / oder von 11 bis 13.30 Uhr statt. Angeboten werden die Fächer Deutsch, Englisch, Mathematik und Rechnungswesen (weitere Fächer wie Italienisch, Französisch und Latein sind auf Anfrage möglich).

Anmeldeschluss ist am 31. Jänner.



Lernbegleitung während des Schuljahres

Doch auch parallel zum Unterricht können Schülerinnen und Schüler sich gezielt auf Schularbeiten und Tests vorbereiten.

Angeboten werden die Fächer Deutsch, Englisch, Mathematik (weitere Fächer wie Italienisch, Französisch, Latein und Rechnungswesen sind auf Anfrage möglich).

Der Unterricht findet in Kleingruppen an jeweils einem bestimmten Wochentag pro Fach statt, dabei können die Schülerinnen und Schüler jeweils von 14 bis 17 Uhr den Stoff üben. Auf Wunsch können auch zwei Fächer an zwei verschiedenen Wochentagen gebucht werden.

Nächster Anmeldeschluss für die Kurse im März ist am 28. Februar.

Kursorte für beide Angebote:

Alle Kurse finden am BFI in Innsbruck sowie in den BFI-Bezirksstellen in Imst, Landeck, Reutte, Schwaz, Kitzbühel, Kufstein und Lienz statt.

