Was lange währt, wird endlich gut: Der Schandfleck von Tulln, das ehemalige Modehaus Frank in Tulln wurde – wie die BEZIRKSBLÄTTER berichtet haben – dem Erdboden gleichgemacht.

TULLN. Auf der Liegenschaft Wiener Straße 6-8, 3430 Tulln, wird eine Wohnhausanlage mit insgesamt 82 attraktiven Wohneinheiten und zwei Geschäftslokalen errichtet. Die Wohnungsgrößen reichen von 2 bis 4 Zimmern mit 44 bis 135 m² Wohnnutzfläche. Jede Wohnung verfügt über Freiflächen wie Loggia, Balkone, Terrassen oder Gärten – so die Info der SÜBA AG.

„Die SÜBA setzt schon längerem auf die Nutzung erneuerbarer Energien und haben wir uns es zum Ziel gemacht, in aktuellen sowie zukünftigen Projekten auf den Einsatz fossiler Energieträger zu verzichten. Beim Tullner Innenstadtprojekt „LivingImFranks“ erfolgt die Energieversorgung über ein Wärmepumpensystem mit Erdwärme. Über die Geschoßdecken wird durch Betonkernaktivierung im Winter Wärme abgegeben und im Sommer das Gebäude gekühlt",

informiert Vorstand Heinz Fletzberger.

Einzigartige Lage

Das Projekt ist barrierefrei konzipiert. Über die Tiefgarage mit insgesamt 58 Stellplätzen (34 Einzelparker und 24 Doppelparksystemen) lassen sich alle Ebenen über zwei Lifte erreichen.Der Fahrrad und Kinderwagenabstellraum befindet sich im Untergeschoß. Die den jeweiligen Wohnungen zugeordneten Kellerabteile finden Sie im Untergeschoß oder auf den Geschoßen 1-3.

Die Lage des Projektes inmitten der Fußgängerzone ist einzigartig. In drei Gehminuten zur Donau und nur 40 Minuten mit dem Auto in die Wiener City. Öffentlich brauchen Sie für diese Strecke mit dem REX/S40 und U4 ca. 50 Minuten.

Die Infrastruktur ist durch diese Lage perfekt. Im Umkreis befinden sich alle wichtigen Einrichtungen, wie Nahversorger, Einkaufszentren, Schulen, Spielplätze, Apotheken, Ärzte, öffentlicher Verkehr und Freizeitaktivitäten.

Wussen Sie eigentlich, dass ...

... dem Besitzer, einem Wiener Immobilienmakler, im Oktober 2011 Gestaltungsvorschläge für das Objekt seitens Architekten vorgelegt wurden? Büroflächen im Erdgeschoss und Wohnungen waren geplant. Auch die Übersiedlung des Postamtes war geplant. Doch das hat sich mittlerweile erledigt, wie Pressesprecher Michael Homola mitteilt. Eine Erweiterung der SB-Zone fand 2018 statt, auch eine Hebebühne wurde eingebaut, somit ist die Filiale behindertengerecht.

... im Dezember 2011 die Rede davon war, dass das Objekt aus dem Dornröschenschlaf erwacht? Geplant war eine Gastro-Meile im 1. Stock, 26 Einheiten betreutes Wohnen, weitere Wohnungen im vierten Ober- und Dachgeschoß. „Die Gesamtstruktur des Hauses wird erhalten, aber für die neue Nutzung um- und ausgebaut“, so Eigentümer und Investor Klemens Hallmann 2011.

... ein Jahr drauf (Dez. 2012) neue Pläne präsentiert wurden. Die alten wurden aufgrund massiver Anrainerbeschwerden verworfen. 66 Parkplätze im Keller, zwischen 55 und 60 Eigentumswohnungen in den Obergeschoßen sollten entstehen. Wie ein "H" sollte das neue Frank-Haus aussehen.

... im Juli 2013 eine Bauklassenerhöhung für das Frank-Haus und die beiden Stift-Grundstücke vom Gemeinderat beschlossen wurde? Konkret: Mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ (Enthaltung Wimmer), TOP und FPÖ. Gustav Rödl (GRÜNE) sprach sich gegen die "dubiose Erhöhung" aus, Liane Marecsek und Johannes Scholz (beide GRÜNE) haben sich der Stimme enthalten.

... im Oktober 2019 über eine Rückwidmung nachgedacht wurde, weil nichts passierte? Sollte das von der Projektentwicklung GmbH geplante, der Öffentlichkeit und dem Gemeinderat der Stadtgemeinde Tulln präsentierte, Revitalisierungsprojekt nicht bis zum Jahresende umgesetzt sein, behält sich die Stadtgemeinde Tulln die Änderung der Bebauungsbestimmungen vor – ÖVP und SPÖ haben diesen Beschluss gefasst, die GRÜNEN und TOP Tulln haben sich der Stimme enthalten.

... am 14. Oktober 2019 mit dem Abriss des Frank-Hauses begonnen wurde?

... die Fertigstellung des Objekts "LivingImFranks" voraussichtlich für das 2. Quartal 2022 plant?

