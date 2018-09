Maishäcksler von Niro-Teilen beschädigt

21.09.2018, 11:48 Uhr

Alleine im September 2018 wurde zweimal ein Schaden von je 20.000 Euro verursacht. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

ST. GEORGEN. Bereits zum zweitem Mal in Folge wurde gestern, Donnerstag, in St. Georgen bei der Polizei angezeigt, dass ein Mähwerk von einem Nirosta-Teil schwer beschädigt wurde. Laut Polizei hatte ein unbekannter Täter das Teil an einer Maispflanze in der Ortschaft Lohened angebracht. Bei der Ernte der Pflanze verursachte es an der Klinge des Mähwerkes einen Schaden in der Höhe von etwa 20.000 Euro.

Niro-Rohr an Maisstaude angehängt

Polizei bittet um Hinweise

Ein weiterer, ähnlicher Vorfall ereignete sich laut Polizei bereits am 10. September. An diesem Tag häckselte ein Angestellter der Attergauer Häckslergemeinschaft den Mais auf einem Feld in der Ortschaft Thanham. Obwohl am Häcksler ein Metalldedektor angebracht war, erfasste das Mähwerk ein Niro-Rohr. Dieses hatte laut Polizei eine unbekannte Person zuvor an einer Maisstaude angehängt. Es zersörte das Mähwerk des Häckslers und richtete auch hier einen Schaden von mindestens 20.000 Euro an.Die Polizei berichtet zudem, dass sich bereits im Jahr 2017 ein weiterer derartiger Vorfall im Rayon St. Georgen ereignet hatte. Bislang konnte jedoch noch kein Täter ausgeforscht werden. Weitere Ermittlungen laufen. Die Polizei bittet auch die Bevölkerung um Hinweise unter Tel. 059/133-4175.