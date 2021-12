Online-Vorführung des Kurzfilms "Richtungswechsel" mit Andreas Ortner am 31. Dezember um 23.13 Uhr.

SÖDING-ST. JOHANN. Noch etwas mehr als einem Jahr Festival-Reise kam es am 21. Dezember um 21.12 Uhr zur erstmaligen Veröffentlichung für ein paar Tage vom kritischen Zeitzeugen "Richtungswechsel". Regisseur und Hauptdarsteller ist der Södinger Andreas Ortner. Aufgrund der starken Resonanz wird der Film ab 31. Dezember um 23.13 Uhr nochmals zumindest bis zum 6. Jänner auf Youtube online gestellt.

23 Auszeichnungen

Die Erfolgsbilanz dieses österreichischen Kunst-Kurzfilmwerks kann sich sehen lassen. Mittlerweile gibt es 23 Auszeichnungen in 13 Ländern, die unterschiedlicher nicht sein könnten. So gewann das 9:13 Minuten lange Werk in Indien, Italien, Iran, Türkei, Schweden, England, Singapur, Philippinen, Portugal, Kolumbien, den USA und zuletzt in Deutschland Preise.

Zuletzt gab es beim Mabig Film Festival in Augsburg den Preis für "Best Social/Experimental Film",in Porto Auszeichnungen für "Best Fearless" und "Best Poetry Short" sowie "Best Fearless Actor" und in Cali den Preis für "Best Covid19 Short Film". Zu Beginn der Festival-Einreichungen gab es auch Auszeichnung im Iran als "Best Covid19-Crisis Short" und im Sommer dieses Jahres sorgte der Film auch in Los Angeles und Las Vegas für Aufsehen und gewann Preise als "Best Public Awareness Short" oder "Best Produced Script".

Gesellschaftskritisches Werk

Entstanden ist das Werk vor mehr als einem Jahr zu Pfingsten 2020 in einem Stall im Mölltal. Die Idee stammt vom gesellschaftskritischen Autor Helmut-Michael Kemmer, der den Weststeirer Andreas Ortner bereits von einem Vorgängerwerk kannte und ihn als Regisseur und Hauptdarsteller für dieses Werk gewinnen konnte. Die zweite Hauptrolle verkörpert die Kärntnerin Martina Martinz. Für die Bild- und Post-Produktion wurde der junge Niederösterreicher Harald Walzer betreut.

In lieber Erinnerung ist auch Andreas Lackner, der als Nebendarsteller mitwirkte, und vor Kurzem verstarb. Weitere Mitwirkende sind Astrid Bugelnig, Beau James Leonard, Alex Anether und die Familie Gerald und Stefanie Dellacher.

"Richtungswechsel zeigt die Kontroverse der uns alle beherrschenden Krise auf. Ein Zwiegespräch zwischen Verstand und Herz. Das Hin und Her. Zu guter Letzt liegt es an uns, wie wir mit uns und unseren Mitmenschen umgehen. Wir können nur mit dem Finger auf uns selbst zeigen, damit wir in eine neue Zeit mit Mut und Zuversicht aufbrechen können", so Ortner.

Den Link zur Aufführung gibt es hier.

Zuletzt war Ortner auch in einem Werbefilm für das Einkaufszentrum "Ece Kapfenberg" als ungeschickter Dieb zu sehen. Umgesetzt wurde das Ganze vom Brucker Filmproduktionsteam LA-Cinematics und Luca Almhofer. Der Dreh dauerte fast die ganze Nacht und wurde im Geheimen durchgeführt.

Aber nicht nur mit Richtungswechsel gewann Ortner Preise in diesem Jahr, sondern auch mit dem Comedy Clip "Der Waldläufer" sowie seiner Verkörperung von Sascha Boppkorn als Maiskolbenfriseur in einem 60 Sekundenclip "Profis am Limit". Diese Projekte wurden gemeinsam mit John Pepplestone von Rockaut umgesetzt. Die beiden Weststeirer planen bereits Fortsetzungen und neue filmische Beiträge.

